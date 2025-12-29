Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με συμβουλές για το πώς οι γυναίκες μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερα τη σεξουαλική τους εμπειρία, ωστόσο τα επιστημονικά δεδομένα γύρω από το θέμα παραμένουν περιορισμένα. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι το λεγόμενο «χάσμα του οργασμού», ένας όρος που επινόησε η ερευνήτρια Δρ. Laurie Mintz για να περιγράψει τη διαφορά στην συχνότητα οργασμών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 91% των ανδρών κορυφώνει κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ μόλις το 39% των γυναικών βιώνει οργασμό. Συχνά, για να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, οι γυναίκες προσποιούνται ότι έχουν φτάσει σε κορύφωση.

Η επιστήμη μιλά για την κλειτορίδα

Έρευνες καταδεικνύουν ότι η διέγερση της κλειτορίδας είναι καθοριστική για τη γυναικεία κορύφωση. Σύμφωνα με δημοσίευση στο Journal of Sex & Marital Therapy, περίπου το 80% των γυναικών έρχεται σε οργασμό μόνο μέσω κλειτοριδικής διέγερσης, ενώ οι γυναίκες που έχουν σεξουαλική επαφή με άλλες γυναίκες καταφέρνουν να κορυφώνουν σχεδόν πάντα.

Ποια στάση εγγυάται τον οργασμό

Μελέτη της γυναικολογικής κλινικής New H Medical στη Νέα Υόρκη, μέσω υπερήχων, ανέλυσε τις αντιδράσεις ζευγαριών σε διάφορες σεξουαλικές στάσεις: ιεραποστολικό, cowgirl, στάση λωτού και doggy style.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ιεραποστολική στάση, ειδικά με τους γοφούς της γυναίκας να στηρίζονται σε μαξιλάρι, προάγει τη ροή του αίματος στην κλειτορίδα και αυξάνει τις πιθανότητες οργασμού. Αντίθετα, το doggy style φαίνεται να είναι η στάση που προσφέρει τη λιγότερη διέγερση για τη γυναίκα.

Η επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Kimberley Lovie, εξηγεί: «Τα υποτιθέμενα οφέλη από διάφορες στάσεις περιγράφονται σε βιβλία και περιοδικά, όμως υπάρχει περιορισμένη επιστημονική έρευνα που να τα επιβεβαιώνει. Στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε τη ροή του αίματος στην κλειτορίδα πριν και μετά τη συνουσία σε κάθε στάση».

Το συμπέρασμα είναι σαφές: για όσες γυναίκες επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τη σεξουαλική τους απόλαυση, η ιεραποστολική στάση φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική.

