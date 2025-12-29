Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 91% των ανδρών κορυφώνει κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ μόλις το 39% των γυναικών βιώνει οργασμό. Συχνά, για να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, οι γυναίκες προσποιούνται ότι έχουν φτάσει σε κορύφωση.

Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
29 Δεκ. 2025 20:40
Pelop News

Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με συμβουλές για το πώς οι γυναίκες μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερα τη σεξουαλική τους εμπειρία, ωστόσο τα επιστημονικά δεδομένα γύρω από το θέμα παραμένουν περιορισμένα. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα είναι το λεγόμενο «χάσμα του οργασμού», ένας όρος που επινόησε η ερευνήτρια Δρ. Laurie Mintz για να περιγράψει τη διαφορά στην συχνότητα οργασμών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 91% των ανδρών κορυφώνει κατά τη διάρκεια του σεξ, ενώ μόλις το 39% των γυναικών βιώνει οργασμό. Συχνά, για να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, οι γυναίκες προσποιούνται ότι έχουν φτάσει σε κορύφωση.

Η επιστήμη μιλά για την κλειτορίδα

Έρευνες καταδεικνύουν ότι η διέγερση της κλειτορίδας είναι καθοριστική για τη γυναικεία κορύφωση. Σύμφωνα με δημοσίευση στο Journal of Sex & Marital Therapy, περίπου το 80% των γυναικών έρχεται σε οργασμό μόνο μέσω κλειτοριδικής διέγερσης, ενώ οι γυναίκες που έχουν σεξουαλική επαφή με άλλες γυναίκες καταφέρνουν να κορυφώνουν σχεδόν πάντα.

Ποια στάση εγγυάται τον οργασμό

Μελέτη της γυναικολογικής κλινικής New H Medical στη Νέα Υόρκη, μέσω υπερήχων, ανέλυσε τις αντιδράσεις ζευγαριών σε διάφορες σεξουαλικές στάσεις: ιεραποστολικό, cowgirl, στάση λωτού και doggy style.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ιεραποστολική στάση, ειδικά με τους γοφούς της γυναίκας να στηρίζονται σε μαξιλάρι, προάγει τη ροή του αίματος στην κλειτορίδα και αυξάνει τις πιθανότητες οργασμού. Αντίθετα, το doggy style φαίνεται να είναι η στάση που προσφέρει τη λιγότερη διέγερση για τη γυναίκα.

Η επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Kimberley Lovie, εξηγεί: «Τα υποτιθέμενα οφέλη από διάφορες στάσεις περιγράφονται σε βιβλία και περιοδικά, όμως υπάρχει περιορισμένη επιστημονική έρευνα που να τα επιβεβαιώνει. Στόχος μας ήταν να αξιολογήσουμε τη ροή του αίματος στην κλειτορίδα πριν και μετά τη συνουσία σε κάθε στάση».

Το συμπέρασμα είναι σαφές: για όσες γυναίκες επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τη σεξουαλική τους απόλαυση, η ιεραποστολική στάση φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
20:40 Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
20:31 Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»
20:24 Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα
20:16 Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
20:08 Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου
20:00 Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες
19:52 Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
19:44 Στο μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού – Κίνηση με συμβολισμό
19:36 Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών άνω των 440.000€ – Και στην Πάτρα
19:36 Πάτρα: Σε λειτουργία η δομή του Δημοτικού Υπνωτηρίου για την φιλοξενία αστέγων
19:28 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
19:20 Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ
19:12 Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project
19:04 Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων
18:56 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;
18:48 Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
18:43 Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση
18:40 Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
18:34 Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ