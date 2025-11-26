Εργατικό ατύχημα Πάτρα: Σε νοσοκομείο της Αθήνας εγκαυματίας

Σοβάρα εγκαύματα υπέστη 35χρονος, μετά από έκρηξη σε θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Εργατικό ατύχημα Πάτρα: Σε νοσοκομείο της Αθήνας εγκαυματίας
26 Νοέ. 2025 7:56
Pelop News

Η άμεση διακοκομιδή του εγκαυματία τραυματία σε εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Πάτρων, σε νοσοκομείο της Αττικής, αποφασίστηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του.

ΒΙΠΕ Πατρών: Τραυματισμός εργαζόμενου από έκρηξη θερμοσύφωνα!

Συμφωνα με πληροφορίες ο 35χρονος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα, έπειτα από έκρηξη θερμοσίφωνα το μεσημέρι της Τρίτης 25/11/2025, σε χώρο κουζίνας σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το εργατικό ατύχημα συνέβη περίπου στις 4 το μεσημέρι και άμεσα στο εργοστάσιο έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παρέχουν τι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπέστη εγκαύματα και παρουσιάζε αναπνευστικές δυσκολίες.

Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Ο Αγιος Ανδρέας» και από εκεί στο Θριάσιο.

 

