Εργατικό ατύχημα στα Οινόφυτα: 23χρονος παγιδεύτηκε κάτω από βαριά αντικείμενα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου 2026 σε βιομηχανική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ένας 23χρονος εργάτης καταπλακώθηκε από βαριά αντικείμενα κατά τη διάρκεια των εργασιών του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα κάτω άκρα.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωσή του, προκειμένου να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

