Ερμίτσα: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, ΦΩΤΟ

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα 18.11.2025) το βράδυ στην περιοχή της Ερμίτσας, κοντά στη γέφυρα, στην εθνική οδό Αγρινίου–Αντιρρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δημοσιεύει η Συνείδηση, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας, ενώ η Τροχαία Αγρινίου προχώρησε στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

