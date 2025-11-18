Φρίκη στην Ηλεία: «Παγίδες θανάτου» με πλαστικά μπουκάλια για γάτες

Στην Ηλεία αντιμέτωποι με εικόνες που σοκάρουν βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι, καθώς εντοπίστηκαν γάτες παγιδευμένες σε πλαστικά μπουκάλια.

Στο πρώτο περιστατικό, στη Ζαχάρω, μια γάτα βρέθηκε νεκρή μόλις 150 μέτρα από τη διασταύρωση του Κακοβάτου, με το κεφάλι της σφηνωμένο σε κομμένο πλαστικό μπουκάλι.

Η Ελληνική Φιλοζωική Ένωση Ζαχάρως επεσήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει όχι μόνο τη βαριά αμέλεια που συχνά συνοδεύει την καθημερινότητά μας, αλλά και την ανάγκη για υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. Κάθε πλαστικό που εγκαταλείπεται σε δημόσιο χώρο μπορεί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα, με συνέπειες που δεν περιορίζονται μόνο στην εικόνα, αλλά πλήττουν την ίδια τη ζωή.

Το δεύτερο εξίσου αποτρόπαιο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Σαλμώνης, όπου και εκεί μια γάτα βρέθηκε εγκλωβισμένη σε παρόμοιο κομμένο πλαστικό. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το patrisnews.gr, μέλος του φιλοζωϊκού σωματείου «Νοιάζομαι» κατάφερε να την απελευθερώσει.

Σύμφωνα με το φιλοζωϊκό σωματείο, το περιστατικό αναδεικνύει ξανά τον κίνδυνο που κρύβουν τέτοιες πρακτικές, ακόμα και όταν γίνονται με πρόθεση βοήθειας. Η χρήση αυτοσχέδιων δοχείων για τροφή ή νερό, χωρίς ασφάλεια, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο των ζώων, καθιστώντας κάθε αμέλεια ή λάθος κίνηση επικίνδυνη

