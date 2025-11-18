«Δεν αντέχω άλλο. Με πνίγουν οι τύψεις, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να σας πω τι έγινε την ημέρα που σκοτώθηκε το παιδί, δεν το κρατούσα αγκαλιά όταν πέσαμε», ομολογία στα Σπάτα Δ. Αχαΐας

Η ανατροπή των δεδομένων στον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο μικρός Ανδρέας

18 Νοέ. 2025 21:43
Pelop News

Μεγάλη ήταν η ανατροπή στον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του ο μικρός Ανδρέας από τα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας.  Το λέμε αυτό γιατί ο  25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Τραγωδία στην Δυτική Αχαΐα: Ομολόγησε ο 25χρονος θείος – «Γλιστρήσαμε με τη γουρούνα και πέσαμε»

Ο 25χρονος είχε βάλει το αγοράκι πάνω στη γουρούνα και έκαναν βόλτες όταν συνέβη το τροχαίο. Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν κατά την εκκίνηση η γουρούνα γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.

«Δεν αντέχω άλλο. Με πνίγουν οι τύψεις, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να σας πω τι έγινε την ημέρα που σκοτώθηκε το παιδί, δεν το κρατούσα αγκαλιά όταν πέσαμε», είπε ο θείος στους αστυνομικούς σύμφωνα με το STAR.

Η γουρούνα στην οποία επέβαινε ο 25χρονος με το παιδί:
«”Εξαφάνισε τη γουρούνα” φώναξε κάποιος», σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής. «Το είχε πλακώσει το παιδί η γουρούνα και εκείνον τον είχε πετάξει παραπέρα», ανέφερε ένας άλλος κάτοικος.

Μετά την ομολογία για τη βόλτα με την γουρούνα η κατηγορία για τον θείο του Ανδρέα παραμένει ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Κρυμμένη σε στάνη η γουρούνα
Σύμφωνα με το STAR, την ημέρα που το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή η πρώτη κλήση που είχε γίνει στο ΕΚΑΒ ήταν για τροχαίο με γουρούνα. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 25χρονος είπε ενώπιον των αστυνομικών πως η γουρούνα δεν ήταν δική του.

Οι αστυνομικοί πήραν νέα κατάθεση από τον πατέρα του Ανδρέα που επιβεβαίωσε το τροχαίο, ενώ υπέδειξε και τη στάνη στην οποία είχαν κρύψει τη γουρούνα, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το χωριό.

21:43 «Δεν αντέχω άλλο. Με πνίγουν οι τύψεις, δεν μπορώ να ησυχάσω. Θέλω να σας πω τι έγινε την ημέρα που σκοτώθηκε το παιδί, δεν το κρατούσα αγκαλιά όταν πέσαμε», ομολογία στα Σπάτα Δ. Αχαΐας
