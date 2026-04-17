Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα Στενά του Ορμούζ, την Ουκρανία αλλά και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τουρκία είναι ανοιχτή στη συνεργασία με τους γείτονές της στους τομείς της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς πολιτικές που, όπως είπε, την αποκλείουν.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Άγκυρα θέλει να δει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως περιοχές σταθερότητας και ευημερίας, προσθέτοντας όμως ότι απορρίπτει τις μονομερείς πολιτικές που αποκλείουν την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές διαφωνίες για θαλάσσιες ζώνες, ενέργεια και χωρικό σχεδιασμό παραμένουν ενεργές, παρά τις προσπάθειες διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni’nde konuştu — Bugün dünya güç bunalımıyla birlikte istikamet buhranı da yaşamaktadır. Gelinen nokta itibarıyla ciddi ve tehlikeli bir eşikte olduğumuz görülüyor — İnsan haklarını ve küresel güvenliği korumakla… pic.twitter.com/n2GPeghadO — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 17, 2026

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ερντογάν κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να αξιοποιήσουν το παράθυρο που άνοιξε η εκεχειρία και να δώσουν προτεραιότητα στη διπλωματία, ώστε να υπάρξει μόνιμη αποκλιμάκωση. Ο ίδιος έχει δηλώσει και τις προηγούμενες ημέρες ότι η Τουρκία εργάζεται για την παράταση της εκεχειρίας και τη συνέχιση των συνομιλιών, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να αντικατασταθεί ο διάλογος από τα όπλα.

Αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, τάχθηκε υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σημειώνοντας ότι η πρόσβαση των χωρών του Κόλπου στα ανοιχτά πελάγη δεν πρέπει να περιορίζεται και ότι το βασικό ζητούμενο είναι να παραμείνει ανοιχτό το πέρασμα για τα εμπορικά πλοία. Η τοποθέτηση αυτή έγινε ενώ η ασφάλεια και η εμπορική κίνηση στην περιοχή βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει βήματα που θα διευκολύνουν τη συνέχιση άμεσων διαπραγματεύσεων, ακόμη και σε επίπεδο ηγετών, εφόσον το θελήσουν οι δύο πλευρές. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να επιδιώκει την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας τις Βρυξέλλες να παραμείνουν πιστές στο αρχικό τους όραμα.

