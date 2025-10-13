Ερντογάν: Απείλησε να αποχωρήσει αν εμφανιζόταν ο Νετανιάχου στη σύνοδο στην Αίγυπτο

Η πρόσκληση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό-που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε γίνει με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον — προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Άγκυρα

13 Οκτ. 2025 18:07
Ο  Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα (13.10.2025) με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ το αεροσκάφος του βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Κάιρο, προειδοποιώντας πως θα επιστρέψει πίσω στην Άγκυρα εάν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιτρεπόταν να παραστεί στη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών, σύμφωνα με τους Times of Israel.

LIVE: Η ιστορική σύνοδος με τη συμμετοχή 20 ηγετών, στην Αίγυπτο ο Τραμπ

Όπως μεταδίδει το CNN, η Τουρκία ενημέρωσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η παρουσία του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη σύνοδο θεωρείται «απαράδεκτη». Η πρόσκληση προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό — που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε γίνει με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον — προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην Άγκυρα και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, οι οποίες απείλησαν με μποϊκοτάζ της διάσκεψης.

Λίγο αργότερα, τη Δευτέρα, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης δεν θα ταξιδέψει τελικά στην Αίγυπτο, επικαλούμενος τη γιορτή του Σιμχάτ Τορά, που ξεκινά το ίδιο βράδυ.
