Ερντογάν προς Ιράν: “Οι παραβιάσεις του Τουρκικού χώρου δεν δικαιολογούνται”

Η δήλωση έγινε μετά την κατάρριψη δεύτερου ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εχθές, Δευτέρα.

Ερντογάν προς Ιράν: "Οι παραβιάσεις του Τουρκικού χώρου δεν δικαιολογούνται"
10 Μαρ. 2026 11:40
Pelop News

Προειδοποίηση προς το Ιράν για τις παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν» και δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής. Η δήλωση έγινε μετά την κατάρριψη δεύτερου ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εχθές, Δευτέρα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία υπογράμμισε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο για διπλωματική λύση, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις σε χώρες της περιοχής δεν ωφελούν κανέναν και εντείνουν την αστάθεια.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας, ο Ερντογάν επανήλθε στο ζήτημα, δηλώνοντας ότι «παρά τις ειλικρινείς προειδοποιήσεις μας, συνεχίζονται εξαιρετικά λανθασμένα και προκλητικά βήματα που ρισκάρουν τη φιλία της Τουρκίας».

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μοιράζεται με το Ιράν ένα εκτεταμένο σύνορο που παραμένει σταθερό επί περίπου πέντε αιώνες. Καμία άλλη χώρα της Συμμαχίας δεν διατηρεί τόσο βαθιά και μακροχρόνια επαφή με το ιρανικό καθεστώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως πιθανό διαμεσολαβητή, επιδιώκοντας ρόλο ανάλογο με εκείνον που έχει επιχειρήσει σε άλλες διεθνείς κρίσεις, όπως στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις συγκρούσεις στη Γάζα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
12:42 ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ