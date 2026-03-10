Ερντογάν προς Ιράν: “Οι παραβιάσεις του Τουρκικού χώρου δεν δικαιολογούνται”

Προειδοποίηση προς το Ιράν για τις παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες «δεν μπορούν να δικαιολογηθούν» και δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής. Η δήλωση έγινε μετά την κατάρριψη δεύτερου ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εχθές, Δευτέρα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά την οποία υπογράμμισε ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο για διπλωματική λύση, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιθέσεις σε χώρες της περιοχής δεν ωφελούν κανέναν και εντείνουν την αστάθεια.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας, ο Ερντογάν επανήλθε στο ζήτημα, δηλώνοντας ότι «παρά τις ειλικρινείς προειδοποιήσεις μας, συνεχίζονται εξαιρετικά λανθασμένα και προκλητικά βήματα που ρισκάρουν τη φιλία της Τουρκίας».

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και μοιράζεται με το Ιράν ένα εκτεταμένο σύνορο που παραμένει σταθερό επί περίπου πέντε αιώνες. Καμία άλλη χώρα της Συμμαχίας δεν διατηρεί τόσο βαθιά και μακροχρόνια επαφή με το ιρανικό καθεστώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν επιχειρεί να παρουσιάσει την Τουρκία ως πιθανό διαμεσολαβητή, επιδιώκοντας ρόλο ανάλογο με εκείνον που έχει επιχειρήσει σε άλλες διεθνείς κρίσεις, όπως στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις συγκρούσεις στη Γάζα.

