Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ότι θα συνεχίσει να κάνει ότι της αναλογεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»
07 Νοέ. 2025 16:34
Pelop News

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας -Λιβύης και περιφερειακά θέματα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ότι θα συνεχίσει να κάνει ότι της αναλογεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης σε πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες που διεξάγονται με αλληλεγγύη για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:23 Τι αποκάλυψε ο Αντωνίου για τότε που έπαιζε στον «Κοκκίνο Κύκλο»
17:17 Bitcoin: Σε ελεύθερη πτώση το νόμισμα και μεγάλες απώλειες
17:13 Αλλάζουν τα δεδομένα για τον ΟΦΗ, δικαιώθηκε στο CAS!
16:58 Κώστας Ρουμελιώτης: «Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα»
16:50 Δείτε ποια χώρα είναι υπερ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα
16:42 Μπέργκαμ: «Ιστορική στιγμή με την ηγεσία της Ελλάδας, πετυχαίνουμε ειρήνη»
16:34 Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»
16:25 Επέκταση της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ κατέθεσε ο Πιερρακάκης
16:17 Πολλές εμπειρίες για τους «μικρούς» του Άτλαντα στο Elite Neon Cup
16:08 Συναγερμός στην Κεφαλονιά, κρούσμα ευλογιάς σε μονάδα με 121 ζώα
16:00 Η Πάτρα τιμά τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο
15:51 Εικόνα παραίτησης και αποσύνθεσης ο ΝΟΠ
15:42 ΗΠΑ: «Κύμα» ακυρώσεων πτήσεων λόγω του shutdown
15:34 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει τον Αυθεντικό μαραθώνιο
15:26 Εκδήλωση από τον Δήμο Δυτικής Αχαϊας για τον Καρκίνο του μαστού
15:19 Το «μπράβο» του ΙΟ Πατρών στον Νίκο Παππά
15:11 Μαδρίτη: Η πολύχρωμη πρωτεύουσα, τι να δείτε
15:03 Νατσιός: «Δεν θα πάρω Προσωπικό Αριθμό – ας χάσω και τη βουλευτική μου έδρα»
15:00 «Αφοπλισμός σε 10 ημέρες!» – Ο αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος για την Κρήτη, τους πυροβολισμούς και την ευθύνη της πολιτικής
14:54 Αγρίνιο: Με μαχαίρι-«μαμούθ» τραυμάτισε τον 79χρονο πατέρα της η 49χρονη κόρη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ