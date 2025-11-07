Ερντογάν στον πρωθυπουργό της Λιβύης: «Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας -Λιβύης και περιφερειακά θέματα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Λιβύη και ότι θα συνεχίσει να κάνει ότι της αναλογεί για να διασφαλίσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης σε πολλούς τομείς, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες που διεξάγονται με αλληλεγγύη για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

