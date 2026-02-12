Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο

Πρόσφατα ο Δήμος Ερυμάνθου πήρε χρήματα για να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία

Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο
12 Φεβ. 2026 10:37
Pelop News

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Ερυμάνθου, Δ. Κανελλόπουλος, με ανάρτηση καυτηριάζει την κακή κατάσταση που βρίσκεται αγροτικός δρόμος στη θέση Κυπαρίσσι, μιλώντας για αδιαφορία της αυτοδιοίκησης.

“Αυτή είναι η «στήριξη» στον πρωτογενή τομέα; Έτσι θα κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά; Έτσι θα σταματήσει η ερημοποίηση της υπαίθρου”; ήταν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε και δεν έχει άδικο.

