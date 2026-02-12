Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Ερυμάνθου, Δ. Κανελλόπουλος, με ανάρτηση καυτηριάζει την κακή κατάσταση που βρίσκεται αγροτικός δρόμος στη θέση Κυπαρίσσι, μιλώντας για αδιαφορία της αυτοδιοίκησης.

“Αυτή είναι η «στήριξη» στον πρωτογενή τομέα; Έτσι θα κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά; Έτσι θα σταματήσει η ερημοποίηση της υπαίθρου”; ήταν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσε και δεν έχει άδικο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



