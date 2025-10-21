Ερωτήματα παράταξης Καρπέτα για τον Λαδόπουλο – Καθυστερήσεις και ανησυχία για κρίσιμα έργα σε Πάτρα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Τρία καίρια ερωτήματα για την πορεία του εμβληματικού έργου ανάπλασης του Λαδόπουλου στην Πάτρα θέτει ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας Κώστας Καρπέτας, με ερώτηση που θα συζητηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στην ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Καρπέτας υπενθυμίζει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις της Περιφερειακής Αρχής πως το έργο είχε εγκριθεί από τη Διϋπουργική Επιτροπή και επρόκειτο να προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο ΑΚΤΩΡ / ΒΕΓΚΑ ΙΙΙ, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη εξέλιξη.

Επιπλέον, η άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εγκρίνει τη δαπάνη για την αγορά δύο γειτονικών οικοπέδων τεσσάρων στρεμμάτων —που προορίζονται για χώρους στάθμευσης— δημιουργεί νέους προβληματισμούς.

Ο επικεφαλής της παράταξης ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για:

Το χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το αν η εμπλοκή με το Ελεγκτικό Συνέδριο απειλεί την υλοποίηση του έργου.

Το αν είναι διασφαλισμένο το κονδύλι των 25 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που λήγει το 2026.

Στην ίδια συνεδρίαση, δύο ακόμη ερωτήσεις από περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης αναδεικνύουν καθυστερήσεις σε σημαντικά έργα της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Η παραλιακή οδός στον Δήμο Πηνειού

Ο περιφερειακός σύμβουλος Ηλείας Κώστας Διαμαντόπουλος φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη επιτάχυνσης της κατασκευής της παραλιακής οδού στα όρια του Δήμου Πηνειού — έργου κρίσιμου για την τουριστική ανάπτυξη και τη σύνδεση της παραλιακής ζώνης από το Αρκούδι έως τα Σαβάλια.

Ζητά να ενημερωθεί αν η Περιφέρεια θα συνδράμει χρηματοδοτικά, πότε θα υπογραφεί η Α’ φάση της Ε.Ο. Γαστούνης – Βαρθολομιού – Λουτρών Κυλλήνης, ποιος είναι ο ορίζοντας για τη Β’ φάση, καθώς και τη θέση της Περιφέρειας στις προτάσεις του Δήμου Πηνειού για σύνδεση με τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Το ενεργειακό πρόγραμμα «Απόλλων» στο Μεσολόγγι

Ο περιφερειακός σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας Δημήτρης Μασούρας εστιάζει στην καθυστέρηση του ενεργειακού προγράμματος «Απόλλων» και της ενεργειακής κοινότητας της Περιφέρειας στο Μεσολόγγι (κτήμα Πόλντερ).

Ο κ. Μασούρας ζητά ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης, τους λόγους καθυστέρησης της υπουργικής απόφασης για τους όρους σύνδεσης, καθώς και αν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι ερωτήσεις των συμβούλων της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε» επαναφέρουν στην επιφάνεια ζητήματα διαφάνειας, προτεραιοτήτων και ρυθμών υλοποίησης των έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κοινό ζητούμενο την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



