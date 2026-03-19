Ερύμανθος: Νέος αναπληρωτής προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών ο Ηλίας Κανελλάκης

Καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερυμάνθου ανέλαβε ο δημοτικός υπάλληλος, Ηλίας Κανελλάκης, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου, Θεόδωρου Μπαρή.

Ο κ. Κανελλάκης είναι υπάλληλος κατηγορίας – κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄ και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, θα έχει την ευθύνη εποπτείας του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, καθώς και του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ερυμάνθου.

Κατά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων το πρωί της Πέμπτης, παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων, Προσωπικού, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καταστημάτων και Τουριστικής Προβολής, Αθανάσιος Ανδρικόπουλος, καθώς και η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Νικολίτσα Σκέντζου.

Ο Δήμαρχος αφού ευχήθηκε καλή επιτυχία στον κ. Κανελλάκη για τα νέα του καθήκοντα, τόνισε πως «η τοποθέτηση του κ. Κανελλάκη στη συγκεκριμένη θέση αποτελεί μία επιλογή που βασίζεται στην πολυετή εμπειρία, τη συνέπεια και τις γνώσεις των διαδικασιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διαθέτει. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



