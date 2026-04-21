Ερύμανθος: Ορκίστηκαν δύο νέοι υπάλληλοι του Δήμου

Δύο νέοι μόνιμοι εργαζόμενοι που θα ενισχύσουν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερυμάνθου, ορκίστηκαν το πρωί της Τρίτης ενώπιον του Δημάρχου, Θόδωρου Μπαρή.

Πρόκειται για δύο εργαζόμενους, χειριστές μηχανημάτων έργου, οι οποίοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους θα συνδράμουν καταλυτικά τις προσπάθειες της δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική με δεδομένο ότι οι ανάγκες σε έργα συντήρησης των δημοτικών υποδομών και παρεμβάσεων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας κι όχι μόνο, αυξάνονται διαρκώς. Με την προσθήκη εξειδικευμένου προσωπικού, ο Δήμος αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, αλλά και την ποιότητα ζωής των δημοτών.

Ο κ. Μπαρής ευχήθηκε στους δύο νέους εργαζόμενους καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα, επισημαίνοντας πως «με την παρουσία σας θα ενισχύσετε τις τεχνικές μας υπηρεσίες και θα συμβάλετε καταλυτικά στις προσπάθειές μας για έναν Δήμο πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό.

Παραμένοντας προσηλωμένοι στη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στη συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους του Δήμου μας».

Από την πλευρά τους, οι δύο νέοι εργαζόμενοι, Νικόλαος Μαραχώρης και Θεοδόσιος Παπαδιονυσίου δήλωσαν πως θα εργαστούν με συνέπεια και επαγγελματισμό, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, στην ποιότητα και στην ταχύτητα των παρεμβάσεων που δρομολογεί καθημερινά η δημοτική Αρχή.,

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



