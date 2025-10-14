ΕΣΗΕΠΗΝ: «Δεν θα ανεχτούμε τη βία» – Καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Παναγιώτη Ρηγόπουλου

Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) καταδικάζει τον ξυλοδαρμό του συναδέφλου δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, από συνδικαλιστές του ΚΚΕ.

Διαβάστε επίσης: Απρόκλητη και βίαιη επίθεση σε δημοσιογράφο της «Π»: Χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ καταγγέλλει την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος την ώρα άσκησης της εργασίας του.

Ο συνάδελφος, όπως καταγγέλλει, ευρισκόμενος έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, αντελήφθη ότι επικρατούσε ένταση με ομάδα ατόμων που βρισκόταν εντός του χώρου. Όταν αποπειράθηκε να φωτογραφίσει το περιστατικό, η ομάδα αυτή κινήθηκε εναντίον του προσπαθώντας να αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο, ενώ άλλοι τον προπηλάκισαν. Προσπάθησε να αμυνθεί, ζητώντας τους να σταματήσουν και παράλληλα καλούσε σε βοήθεια, χωρίς αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Ωστόσο κατάφερε να απαθανατίσει μέρος της επίθεσης, βιντεοσκοπώντας από το κινητό του τηλέφωνο.

Μάρτυρες του περιστατικού ήταν διερχόμενοι και υπάλληλοι του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ, απαιτεί να εντοπιστούν από τις αρχές- στις οποίες προσέφυγε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος καταθέτοντας μήνυση- οι πρωταγωνιστές της επίθεσης και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Τονίζει δε προς κάθε κατεύθυνση ότι τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και άσκησης βίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από κανέναν και για κανέναν λόγο.

Η βία αποτελεί καταφυγή μόνον για όσους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει ελευθεροτυπία και εν τέλει Δημοκρατία».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



