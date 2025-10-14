ΕΣΗΕΠΗΝ: «Δεν θα ανεχτούμε τη βία» – Καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Παναγιώτη Ρηγόπουλου

Η ανακοίνωση της Ενωσης Συντακτών για το περιστατικό ξυλοδαρμού του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου.

ΕΣΗΕΠΗΝ: «Δεν θα ανεχτούμε τη βία» - Καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
14 Οκτ. 2025 20:27
Pelop News

Με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) καταδικάζει τον ξυλοδαρμό του συναδέφλου δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, από συνδικαλιστές του ΚΚΕ.

Διαβάστε επίσης: Απρόκλητη και βίαιη επίθεση σε δημοσιογράφο της «Π»: Χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ΒΙΝΤΕΟ

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ καταγγέλλει την επίθεση που δέχθηκε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος την ώρα άσκησης της εργασίας του.

Ο συνάδελφος, όπως καταγγέλλει, ευρισκόμενος έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, αντελήφθη ότι επικρατούσε ένταση με ομάδα ατόμων που βρισκόταν  εντός του χώρου. Όταν αποπειράθηκε να φωτογραφίσει το περιστατικό, η ομάδα αυτή κινήθηκε εναντίον του προσπαθώντας να αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο, ενώ άλλοι τον προπηλάκισαν. Προσπάθησε να αμυνθεί, ζητώντας τους να σταματήσουν και παράλληλα καλούσε σε βοήθεια, χωρίς αποτέλεσμα.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Ωστόσο κατάφερε να απαθανατίσει μέρος της επίθεσης, βιντεοσκοπώντας από το κινητό του τηλέφωνο.

Μάρτυρες του περιστατικού ήταν διερχόμενοι και υπάλληλοι του Ρωμαϊκού Ωδείου.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΠΗΝ, απαιτεί να εντοπιστούν από τις αρχές- στις οποίες προσέφυγε ο συνάδελφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος καταθέτοντας μήνυση- οι πρωταγωνιστές της επίθεσης και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος.

Τονίζει δε προς κάθε κατεύθυνση ότι τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και άσκησης βίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από κανέναν και για κανέναν λόγο.

Η βία αποτελεί καταφυγή μόνον για όσους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει ελευθεροτυπία και εν τέλει Δημοκρατία».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 Δυσαρέσκεια Τραμπ για τη φωτογραφία του στο εξώφυλλο του Time
22:21 Γρεβενά: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό στη Δεσκάτη
22:10 Instagram: Νέο σύστημα γονικής συναίνεσης για εφήβους
22:03 Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Ρατζαστάν
21:48 Παρουσιάζεται η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά
21:40 Η ελευθερία της δημοσιογραφίας δεν διαπραγματεύεται
21:33 Πάτρα Ενωμένη: Στήριξη στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
21:27 Δήμος Αιγιαλείας: Απολογισμός αντιπυρικής περιόδου και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
21:18 Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την ουκρανική υπηκοότητα από τον δήμαρχο της Οδησσού
21:09 Κεραμέως: Πάνω από 60 τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Εργασία»
21:00 Κρίσιμες ώρες για την Elite: Πιθανό τέλος μιας ακόμα ιστορικής βιομηχανίας
20:50 Η «Νέα Πάτρα» για την πρωτοφανή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου: Ζητά την παρέμβαση της δικαιοσύνης
20:42 Πάτρα: Αναζητείται από την Αστυνομία ο Δ. Αγγελόπουλος για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο
20:36 Τραμπ: «Η δουλειά δεν τελείωσε» – Ξεκινά η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα
20:27 ΕΣΗΕΠΗΝ: «Δεν θα ανεχτούμε τη βία» – Καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
20:13 «Παίζουμε και δημιουργούμε ιστορίες» στο Πολύεδρο με την Άννα Δενδρινού
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ