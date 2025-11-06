«Εσβησε» η Πατρινή δικηγόρος Τέτη Τζαμαλούκα

Στην ηλικία των 61 ετών έφυγε από τη ζωή η δικηγόρος Πατρών, Τέτη Τζαμαλούκα, μετά από «μάχη» με τον καρκίνο.

Ήταν κόρη του αείμνηστου δικηγόρου Βασίλη Τζαμαλούκα και της Πηνελόπης Τζαμαλούκα, ενώ αδελφός της είναι ο επίσης δικηγόρος Θεόδωρος Τζαμαλούκας.

Αφήνει πίσω της ένα γιο. Η απώλειά της σκορπά θλίψη στον νομικό κόσμο και σε όσους τη γνώριζαν.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Παρασκευή 7/11/2025, στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, στις 12.30 το μεσημέρι.

