Εθελοντική αιμοδοσία στις 14/12 στο ΕΚΑΜΕ Αιγίου

Την Κυριακή 14/12/ 2025 θα πραγματοποιηθεί η 18η εθελοντική αιμοδοσία του ΕΚΑΜΕ – ΑμεΑ Αιγίου από 10:30πμ έως και 13:30μμ στις εγκαταστάσεις του (Τέρμα Κλεισούρας) σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Αιγίου.

Οι ανάγκες αίματος για τη σωτηρία των συνανθρώπων μας δεν σταματούν ποτέ. Η πρωτοβουλία του Ειδικού Κέντρου για δημιουργία τράπεζας αίματος κινητοποιεί τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν ενεργά στην ενίσχυση και στην επάρκειά της.

Το ΔΣ του Συλλόγου καλεί τους γονείς των εξυπηρετούμενων, τους φίλους, τους εθελοντές και δωρητές του Κέντρου, να αφιερώσουν δέκα λεπτά από το χρόνο τους προσφέροντας λίγο από το αίμα τους, με σκοπό να βοηθηθεί κάθε ανθρώπινη ζωή που μπορεί να το έχει ανάγκη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



