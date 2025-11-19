Εθιμοτυπική επίσκεψη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στον Αρχηγό της ΕΛΑΣ

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μαλλιό, πραγματοποίησε το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα που περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης Αχαΐας. Στο έγγραφο αποτυπώνονται τόσο οι ανάγκες της υπηρεσίας όσο και οι ελλείψεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αστυνομικών.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν στον Αρχηγό τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας στην οποία συμμετείχε η Ε.Α.Υ.Α., και τα οποία αναδεικνύουν κρίσιμες πτυχές των συνθηκών εργασίας και της ψυχολογικής πίεσης που αντιμετωπεί το προσωπικό.

Η Ένωση επισημαίνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διεκδίκηση λύσεων για την ενίσχυση των υπηρεσιών της Αχαΐας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η συνεργασία με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχιστεί με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών και των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών.

