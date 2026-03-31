Εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων: Νέα εποχή, η Πάτρα στο διάστημα – Συμμετέχει το Πανεπιστήμιο και ο «Αρίσταρχος»

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα έχει το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος στο όρος Χελμός

31 Μαρ. 2026 18:00
Με επιτυχία εκτοξεύθηκαν χθες από το ακρωτήριο Κανάβεραλ στις ΗΠΑ οι τρεις ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS, μέσω πυραύλου Falcon-9 της SpaceX, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η αποστολή μεταδόθηκε ζωντανά και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της χώρας να αναπτύξει και να πιστοποιήσει καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες με εφαρμογές στην επικοινωνία, την τηλεπισκόπηση και την έξυπνη γεωργία.

Στο πρόγραμμα ERMIS (Hellenic Cubesat Demonstration Mission) συμμετέχει ενεργά το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την τεχνολογική αξιολόγηση κρίσιμων συστημάτων των CubeSats. Το έργο συντονίζεται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ συμμετέχουν επίσης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η OQ Hellas, υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Οι δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με πύραυλο Falcon-9 της SpaceX

Κεντρικός στόχος της αποστολής είναι η δοκιμή προηγμένων τεχνολογιών, όπως επικοινωνίες 5G/IoT, δια-δορυφορικές συνδέσεις laser και υπερφασματική τηλεπισκόπηση υψηλής ανάλυσης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αξιοποίηση δεδομένων για εφαρμογές εθνικού ενδιαφέροντος, με αιχμή την έξυπνη γεωργία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη διαχείριση φυσικών πόρων.

Καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα έχει το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος στο όρος Χελμός, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως επίγειος οπτικός σταθμός για κρίσιμες δοκιμές επικοινωνίας με τους δορυφόρους. Μέσω αυτών των δοκιμών θα επιβεβαιωθεί η δυνατότητα οπτικών επικοινωνιών laser μεταξύ διαστήματος και γης, καθώς και η ακρίβεια των συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου τροχιάς.

Παράλληλα, θα αξιολογηθούν αλγόριθμοι επεξεργασίας δεδομένων σε τροχιά, τεχνολογίες συμπίεσης υπερφασματικών εικόνων και συστήματα κωδικοποίησης σύμφωνα με τα διαστημικά πρότυπα CCSDS. Η υπερφασματική κάμερα των δορυφόρων θα παρέχει εικόνες υψηλής ακρίβειας έως 5 μέτρα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εφαρμογές στη γεωργία ακριβείας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα ERMIS αποτελεί το πρώτο βήμα μίας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στον τομέα των μικροδορυφόρων και των διαστημικών τεχνολογιών νέας γενιάς.

