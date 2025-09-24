Ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 100 ο Ολυμπιακός Πατρών

Για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυσή του ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός Πατρών. Στις 14 Δεκεμβρίου 2025, ο ιστορικός σύλλογος θα γίνει αιωνόβιος, καθώς η αρχή έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 1925, με το πρώτο ΔΣ του σωματείου να το αποτελούν οι Μιχάλης Κουρμούλης (πρόεδρος), Χάρης Πουλόπουλος (αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνος Νικολαΐδης (γενικός γραμματέας), Κωνσταντίνος Βλάχος (Ταμίας), Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Δημήτρης Κόγκος, Μάριος Βαλέρης (μέλη), Οχάν Οχανιάν (γενικός αρχηγός).

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού Πατρών σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, ετοιμάζουν κάποιες δράσεις, που έχουν σκοπό την προβολή της ιστορίας της ομάδας μέσα στον χρόνο από το μακρινό παρελθόν μέχρι και σήμερα.

Ο Ολυμπιακός Πατρών ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα από την περιφέρεια που βγήκε εκτός συνόρων. Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» το 1933 ταξίδευσαν στη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη για φιλικά παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός Πατρών είχε πολύ καλή παρουσία στα τοπικά πρωταθλήματα και στη Β΄ Εθνική μέχρι το 1967 που διαλύθηκε από τη χούντα.

Επανασυστάθηκε αργότερα ως Ολυμπιακός Αγίου Γερασίμου και συνεχίζει μέχρι σήμερα στα τοπικά πρωταθλήματα ως Ολυμπιακός Πατρών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



