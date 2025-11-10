Ετοιμάζονται για μπλόκα οι αγρότες – Την Τρίτη στην Αθήνα για αποζημιώσεις

Στην Αθήνα μεταβαίνουν αύριο οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας, ζητώντας πλήρεις αποζημιώσεις για τα ζώα που έχουν χάσει και ένα πειστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, σε μήνυμά του, καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας να συμμετάσχουν δυναμικά στη μεγάλη κινητοποίηση, για να στηρίξουν «το μέλλον του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας».

Η κινητοποίηση έχει στόχο να αναδείξει τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και να ζητήσει άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση.

Φορείς ήδη ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο της Αθήνας, ενώ άλλοι αναμένουν την κρίσιμη σύσκεψη της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας, όπου θα καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εξόδου των αγροτικών μηχανημάτων στις εθνικές οδούς. Τέλος, άγνωστο παραμένει ακόμη το πώς θα αντιδράσουν οι κτηνοτρόφοι.

Στο μεταξύ, τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, αν δεν εφαρμοσθούν με θρησκευτική ευλάβεια, από όλους, τα μέτρα βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, έκρουσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας.

Υπογράμμισε πως «πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να μην φτάσουμε στον εμβολιασμό, διότι αν φτάσουμε εκεί θα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα». Οπως είπε, «το εμβόλιο δεν είναι η λύση, διότι το κυρίαρχο προϊόν της ελληνικής κτηνοτροφίας που είναι η φέτα, ένα μοναδικό ΠΟΠ προϊόν με τεράστια εξαγωγική δυναμική, θα πληγεί σε ένα δεύτερο ή τρίτο χρόνο».

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό, ουσιαστικά παρέπεμψε στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, για οποιαδήποτε απόφαση και προειδοποίησε ότι, εάν η χώρα προχωρήσει σε εμβολιασμό, θα χάσει το καθεστώς «ελεύθερης από ευλογιά» χώρας, κάτι που θα επηρεάσει τις εξαγωγές. Υπενθύμισε ότι χώρες όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, που εφάρμοσαν το εμβόλιο, «δεν έχουν βγει εδώ και πολλά χρόνια από την ευλογιά».

Οπως επισήμανε, έχει ήδη συσταθεί επιστημονική επιτροπή που καθοδηγεί το υπουργείο στα επόμενα βήματα, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ένα πλέγμα άμεσων μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων, με νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση στη Βουλή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η χορήγηση 22 εκατ. ευρώ σε επιπλέον αποζημιώσεις για θανάτωση ζώων.

Η καθιέρωση ακατάσχετου για τα ποσά των αποζημιώσεων.

Η δυνατότητα προκαταβολής αποζημίωσης άμεσα στους κτηνοτρόφους.

Αποζημιώσεις έως 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα ζώα, οι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου σε δεύτερη φάση.

