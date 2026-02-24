Ετοιμο το Αίγιο ν’ αλλάξει πίστα: Η αξιοποίηση του Λιμανιού είναι το μεγάλο δέλεαρ

Καθοριστικός θα είναι για το μέλλον της Αιγιάλειας, σε πολλά επίπεδα, ο επόμενος μήνας! Ηδη υπάρχουν δύο ανοιχτά μέτωπα από τα οποία η περιοχή ελπίζει να αντλήσει μεγάλα κεφάλαια σε εξωστρέφεια, σε κέρδη, σε πολλαπλά οφέλη.

Και στα δύο μέτωπα οι κρίσιμες εξελίξεις θα δρομολογηθούν μέσα στον Μάρτιο.

1ο: Την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα, αρχές Μαρτίου, θα γίνει στο υπουργείο Υποδομών η κύρια σύσκεψη ανάμεσα σε στελέχη του υπουργείου, τον περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας Ν. Φαρμάκη, τον δήμαρχο Αιγιάλειας Π. Ανδριόπουλο και εκπρόσωπο της Ολυμπίας Οδού για να μπει στην τελική ευθεία το θέμα της σύνδεσης του λιμανιού του Αιγίου με την Ολυμπία Οδό. Θα μπουν στο τραπέζι τεχνικά και οικονομικά ζητήματα από τα οποία θα κριθεί, αμέσως μετά, η χρηματοδότηση του μεγάλου έργου (Ο δήμος διεκδικεί την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (νυν ΕΠΑ 2021-2025)).

2ο: Στις 6 Μαρτίου θα γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων και ένα από τα βασικά θέματα που θα τεθούν προς έγκριση είναι η διενέργεια Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο: «Παραχώρηση του δικαιώματος και αντίστοιχη ανάληψη υποχρέωσης για τη χρηματοδότηση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων οβιδουργίας και καλυκοποιίας της ΕΑΣ ΑΒΕΕ και τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της στο Αίγιο».

Τι σημαίνει αυτό; Οτι το επίσημο πλάνο των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων είναι να μεταφερθούν από τον Υμηττό στο Αίγιο οι μονάδες οβιδουργίας και καλυκοποιίας της εταιρείας.

Δηλαδή να γίνει το εργοστάσιο Αιγίου μια μεγάλη σύγχρονη μονάδα αρχικής παραγωγής εκατομμυρίων πυρομαχικών και βλημάτων.

Οι καλά γνωρίζοντες λένε πως εάν τελικά βρεθεί ο επενδυτής και το Αίγιο πάρει «τη δουλειά», τα οφέλη θα είναι τεράστια για την Αιγιάλεια: σε οικονομικό επίπεδο, σε εργασιακό επίπεδο, ακόμα και σε γεωπολιτικό επίπεδο (κι ας ακούγεται ίσως τραβηγμένο), γιατί το εργοστάσιο του Αιγίου θα μπει στον παγκόσμιο χάρτη της αμυντικής πολεμικής βιομηχανίας.

Προσέξτε, τώρα, και κάτι ακόμα που πιθανά να έρθει, στο εγγύς μέλλον, να «κουμπώσει» με τα δύο παραπάνω πρότζεκτ.

Η «Πελοπόννησος» αποκάλυψε πριν μερικές μέρες τις προχωρημένες επαφές στελεχών του Δήμου Αιγιάλειας με τη μεγάλη εταιρεία τεχνικών συμβούλων «Σαμαράς και Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί», η οποία πιθανώς θ’ αναλάβει να προετοιμάσει δημόσιο διαγωνισμό για τμηματική παραχώρηση του λιμανιού του Αιγίου, σε συνδυασμό με την κατάρτιση του master plan για την λιμενική-παραλιακή ζώνη του Αιγίου.

Κάντε, στο μυαλό σας, μία σύνθεση των τριών παραπάνω θεμάτων και θα έχετε, υποθετικά βεβαίως, το πλήρες παζλ: εφόσον βρεθεί χρηματοδοτική ομπρέλα για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με την εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου και εφόσον βρεθούν επενδυτές για κομμάτια της λιμενικής ζώνης, έχετε μια πλήρη εικόνα για το πόσο ραγδαία μπορεί να «ξεπεταχτεί» η Αιγιάλεια από το 2027 και μετά…

