Έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού: Χωρίς δίπλωμα ο 26χρονος που συνελήφθη στην Παλλήνη

Σκηνές… πίστας ταχύτητας στην Περιφερειακή Υμηττού, όπου 26χρονος οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 174 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Συνελήφθη από την Τροχαία και του επιβλήθηκαν βαριές κυρώσεις.

Έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού: Χωρίς δίπλωμα ο 26χρονος που συνελήφθη στην Παλλήνη
30 Οκτ. 2025 13:23
Pelop News

Σε ρυθμούς ακραίας ταχύτητας και απερισκεψίας κινήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 26χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης, καθώς έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο είναι 80.

Το περιστατικό καταγράφηκε από ραντάρ της Τροχαίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο οδηγός συνελήφθη από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η συμπεριφορά του «αποτελούσε κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού».

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Εντοπισμός παράνομης μεταφοράς ζώντων ζωών στη Ναύπακτο – Τι δήλωσε ο Ανδρέας Φίλιας
15:13 Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου – Ποιοι είναι
15:08 Το Helpdesk του DigiWest δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στον Κόμβο Ψηφιακού Μετασχηματισμού!
15:00 Νέα έρευνα της Data C στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Πώς οι Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς αλλάζουν τα δεδομένα
14:57 Όλγα Δάλλα κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Είμαστε 20 γυναίκες που καρατομήθηκαν – Ετοιμάζουμε σωματείο για όσες υπέστησαν bullying»
14:50 Νέος «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» στο gov.gr – Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας
14:41 Πάτρα: Ενημέρωση για στεγαστική συνδρομή στους πυρόπληκτους του Δήμου
14:39 Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στην ανομία τελείωσε» – Ενισχύεται η Τροχαία με 160 νέους αστυνομικούς και σχέδιο για μείωση των τροχαίων
14:33 Ευλογιά προβάτων – Ναύπακτος: Οδηγός φορτηγού μετέφερε 200 ζώα παρά την απαγόρευση
14:29 Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο: Στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι
14:21 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς
14:20 Εξιχνιάζεται η δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη μετά από ευρωπαϊκά εντάλματα
14:17 Η Μυρσίνη Λοΐζου απαντά στην Καθημερινή: «Αισχρό και ψευδές λιβελλογράφημα – Απαιτώ δημόσια διάψευση»
14:10 Κακλαμάνης: Ευρεία αναθεώρηση του Κανονισμού της Βουλής την άνοιξη του 2026 – «Τέλος στους ατέρμονους μονολόγους»
14:05 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται να καταθέσει ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera για το έργο της νέας ΚΑΠ
14:00 Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο
14:00 Μέσα στο 2026 η διαδικασία για νέο Αρχιεπίσκοπο Ελλάδας: Στην κούρσα διαδοχής και ο Χρυσόστομος
13:53 Μαρινάκης για την κόντρα Κικίλια – Μπακογιάννη: «Δεν υπάρχει αλαζονεία, ούτε τιμωρητική διάθεση»
13:53 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Έντζη Σταματάκη με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Οι ωφελούμενοι των ΚΔΑΠ ΑμεΑ «ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ» και «ΚΟΜΑΙΘΩ» του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων στα Ιωάννινα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ