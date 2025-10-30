Έτρεχε με 174 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού: Χωρίς δίπλωμα ο 26χρονος που συνελήφθη στην Παλλήνη

Σε ρυθμούς ακραίας ταχύτητας και απερισκεψίας κινήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας 26χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης, καθώς έτρεχε με 174 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο όπου το όριο είναι 80.

Το περιστατικό καταγράφηκε από ραντάρ της Τροχαίας, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός δεν διέθετε καν δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο οδηγός συνελήφθη από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς η συμπεριφορά του «αποτελούσε κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού».

Ο 26χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

