EuroLeague: Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP για τη σεζόν 2025-26 – Δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι και επίσημα ο MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26, κατακτώντας το κορυφαίο ατομικό βραβείο της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στην πορεία του Ολυμπιακού.

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» οδήγησε την ομάδα του στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, πραγματοποιώντας μια σεζόν υψηλού επιπέδου σε όλα τα στατιστικά επίπεδα. Η ανάδειξή του ως MVP προέκυψε από τη συνολική ψηφοφορία αρχηγών και προπονητών (70%), εκπροσώπων των media (20%) και φιλάθλων (10%), αφήνοντας πίσω του τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις και τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Βεζένκοβ κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τη σεζόν 2022-23, γεγονός που τον τοποθετεί σε ένα πολύ κλειστό «κλαμπ» της EuroLeague. Μάλιστα, γίνεται μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που κατακτά τον τίτλο του MVP δύο φορές, μετά τον Άντονι Πάρκερ, ο οποίος είχε αναδειχθεί κορυφαίος τη διετία 2004-05 και 2005-06.

Η φετινή του παρουσία ήταν εντυπωσιακή, με τον Βεζένκοβ να κυριαρχεί σε κρίσιμες στατιστικές κατηγορίες. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της EuroLeague με 19,4 πόντους κατά μέσο όρο, πρώτος στο PIR με 23,1, πέμπτος στα ριμπάουντ (6,6 ανά αγώνα), ενώ κατέλαβε και την τρίτη θέση στα εύστοχα δίποντα με 4,9 ανά παιχνίδι.

Με σταθερότητα, συνέπεια και καθοριστικές εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο Βεζένκοβ επιβεβαίωσε ξανά γιατί θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ και οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μια από τις πιο δυνατές regular season των τελευταίων ετών.

