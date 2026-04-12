EuroLeague: Τα σενάρια για ζευγάρωμα Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στα play-offs

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται σε διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με κοινό ζητούμενο: να ξέρουν τι τους περιμένει στην post season.

12 Απρ. 2026 18:25
Pelop News

Η EuroLeague μπαίνει στην τελευταία της εβδομάδα για την κανονική περίοδο. Μία αγωνιστική πριν πέσει η αυλαία της regular season, τα κομπιουτεράκια έχουν βγει, τα σενάρια πολλαπλασιάζονται και το ταμπλό των Play Offs παραμένει… ρευστό. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται σε διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με κοινό ζητούμενο: να ξέρουν τι τους περιμένει στην post season.

Οι 7 πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έχει φροντίσει να τους κοιτάζει όλους από ψηλά. Το 25-12 της βαθμολογίας τον φέρνει μια νίκη μακριά από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης της κατάταξης, αλλά ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει, η παρουσία του στο Top-2 είναι δεδομένη. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η σειρά του στα Play Offs δεν θα κριθεί άμεσα από την τελική κατάταξη, αλλά από τη διαδικασία των Play-In.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να βρουν απέναντί τους οποιαδήποτε ομάδα τερματίσει από την 7η έως τη 10η θέση. Με βάση την εικόνα της 37ης αγωνιστικής, αυτό μεταφράζεται σε ένα σύνολο επτά ομάδων που παίζουν τα… ρέστα τους για το τελικό. Χάποελ Τελ Αβίβ, Ζάλγκιρις, Παναθηναϊκός, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι BC.

Αν τερματίσει πρώτος, ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον 8ο της τελικής κατάταξης, ο οποίος όμως θα έχει προκύψει μέσα από τη διαδικασία των Play-In. Αν βρεθεί δεύτερος, τότε τα πράγματα στενεύουν, αλλά και πάλι ο αντίπαλος θα είναι είτε ο 7ος είτε ο 8ος. Yπενθυμίζουμε ότι ο 7ος αντιμετωπίζει τον 8ο και ο νικητής περνάει ως 7ος στα play offs, ενώ ο ηττημένος αντιμετωπίζει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ των θέσεων 9-10 για να προκριθεί ως 8ος.

Οι 5 πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Στην άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ίδια πολυτέλεια. Η ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια τον έβαλε σε περιπέτειες και τον άφησε να κυνηγάει όχι μόνο αποτέλεσμα, αλλά και συνδυασμούς με την τύχη να μην είναι μόνο στα δικά του χέρια.

Το πρώτο ζητούμενο είναι η εξάδα. Για να τα καταφέρει, δεν αρκεί να κερδίσει μόνο την Εφές στο Telekom Center (17/04, 21:15)· χρειάζεται και «δώρα» από άλλα γήπεδα. Αν τελικά μπει στην εξάδα, τότε θα βρει μπροστά του είτε την τρίτη, είτε την τέταρτη ομάδα της κατάταξης με μειονέκτημα έδρας.

Αν όμως δεν τα καταφέρει, τότε ο δρόμος περνάει υποχρεωτικά από τα Play Ins. Εκεί το ρίσκο μεγαλώνει, αλλά o στόχος της πρόκρισης στα Play Offs παραμένει με ραντεβού με τον 1ο ή τον 2ο της κατάταξης. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις οι πιθανοί αντίπαλοι είναι Ολυμπιακός, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς είναι οι ομάδες που μπορούν να τερματίσουν στην πρώτη 4άδα.

Η τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει πολλά. Όχι όμως όλα. Γιατί φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, η EuroLeague κρατάει το ενδιαφέρον ζωντανό μέχρι και το τελευταίο… εισιτήριο των Play Ins, ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η διασταύρωση Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στα Play Offs.

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 25-12
* Βαλένθια 24-13
* Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
* Φενέρμπαχτσε 23-14
Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
Ζάλγκιρις 22-15
Ερυθρός Αστέρας 21-16
Παναθηναϊκός 21-16
Μονακό 21-16
Μπαρτσελόνα 20-17
Dubai Basketball 19 -18
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18
Μπάγερν Μονάχου 17-20
Αρμάνι Μιλάνο 17-20
Παρί 15-22
Παρτίζαν 15-22
Μπασκόνια 13-24
Βίρτους Μπολόνια 13-24
Αναντολού Εφές 12-25
Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα playoffs
**Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

Πέμπτη 16/4

• 21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
• 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
• 21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
• 21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
• 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

• 19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
• 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
• 20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
• 21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
• 21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου

Πηγή: gazzetta.gr

