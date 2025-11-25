Eurostat: Η Δυτική Ελλάδα στις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης, τι «βλέπει» για μισθούς και εργασία

Νέα ευρωπαϊκή πρωτιά-ντροπή για την Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024: Δύο ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στις έξι πιο φτωχές της Ευρώπης, με το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε άμεσο κίνδυνο φτώχειας να ξεπερνά το 30% ακόμη και μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις.

Συγκεκριμένα:

Δυτική Ελλάδα : 30,6% (από 26,8% το 2023) – 5η χειρότερη θέση στην Ε.Ε.

: 30,6% (από 26,8% το 2023) – 5η χειρότερη θέση στην Ε.Ε. Βόρειο Αιγαίο: 30% (από 26,9% το 2023) – 6η χειρότερη θέση στην Ε.Ε.

Μπροστά τους βρίσκονται μόνο τέσσερις ιταλικές περιφέρειες (Σικελία, Καμπανία, Καλαβρία, Απουλία).

Υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε άλλες ελληνικές περιφέρειες:

Δυτική Μακεδονία: 27,4%

Πελοπόννησος: 25,7%

Κεντρική Μακεδονία: 25,4%

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 23,1%

Αντίθετα, οι λιγότερο ευάλωτες περιοχές είναι:

Αττική: 13,7%

Κρήτη: 14,2%

Ήπειρος: 15,2%

Νότιο Αιγαίο: 16%

Στο εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα κατατάσσεται 9η από το τέλος μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. (συν Τουρκία) με ποσοστό 19,6% – η υψηλότερη τιμή από το 2017 και αυξημένη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023.

Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας υπολογίζεται με βάση το διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (επιδόματα, ενισχύσεις κ.λπ.) και θεωρείται ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο όταν το εισόδημά του είναι κάτω από το 60% του εθνικού διάμεσου.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας

Παρά τη μείωση της ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 (8,2% τον Σεπτέμβριο 2025), η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης σε μισθούς, παραγωγικότητα και κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία Eurostat και ΟΟΣΑ.

Χαμηλοί μισθοί – Ευρωπαϊκός πάτος Το 2024 ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα ανήλθε στα 17.954 €, μόλις 5% πάνω από το 2023, αλλά 55% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (39.800 €). Μόνο η Βουλγαρία (15.400 €) έχει χαμηλότερο μισθό.

Περισσότερες ώρες εργασίας, χαμηλότερη παραγωγικότητα Οι Έλληνες εργάζονται 39,8 ώρες την εβδομάδα – οι περισσότερες στην ΕΕ – αλλά η παραγωγικότητα παραμένει μόλις 25 € ανά ώρα εργασίας (54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου των 46 €). Χώρες με υψηλή παραγωγικότητα όπως η Ολλανδία (30,9 ώρες) και η Δανία (33,3 ώρες) δουλεύουν πολύ λιγότερο.

