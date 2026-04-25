Η Ευαγγελία Πλατανιώτη μίλησε για την πειθαρχία που απαιτεί ο πρωταθλητισμός, τις προσωπικές στιγμές που στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για την πιο μεγάλη «τρέλα» που έχει κάνει ως αθλήτρια.

Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου και αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις επιλογές που χρειάστηκε να κάνει για να ακολουθήσει τον δρόμο του αθλητισμού.

Όπως είπε, μπορεί να στερήθηκε πολλά, όμως ήταν κάτι που η ίδια είχε επιλέξει συνειδητά, επειδή για εκείνη προτεραιότητα ήταν η εξέλιξη και η επίτευξη των στόχων της.

Οι θυσίες πίσω από τον πρωταθλητισμό

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη εξήγησε ότι η πορεία της στον αθλητισμό απαιτούσε περιορισμούς από μικρή ηλικία.

«Έχουμε στερηθεί πάρα πολλά, αλλά είναι επιλογή μας. Δεν με πίεσε κανείς να το κάνω αυτό. Το επέλεγα γιατί για μένα πιο σημαντικό ήταν το να βελτιωθώ και να πετύχω το στόχο μου στο άθλημά μου. Εννοείται ότι δεν πήγαινα στις εκδρομές με τα άλλα παιδιά στο σχολείο», ανέφερε.

Με αυτόν τον τρόπο περιέγραψε το τίμημα της καθημερινής αφοσίωσης, αλλά και τη συνειδητή απόφαση να βάλει τον πρωταθλητισμό πάνω από άλλες εμπειρίες της ηλικίας της.

Η πιο μεγάλη «τρέλα» που έκανε ως αθλήτρια

Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τη ρώτησε αν έχει κάνει ποτέ κάποια μεγάλη τρέλα, η Ευαγγελία Πλατανιώτη θυμήθηκε ένα περιστατικό από το παρελθόν, όταν βγήκε, ξενύχτησε και πήγε σχεδόν κατευθείαν στην προπόνηση.

«Έχει συμβεί σαν παιδί κι εγώ να βγω και να πιω λίγο παραπάνω, αλλά γενικά δεν έπινα. Ήμουν πολύ ξενέρωτη. Η πιο μεγάλη τρέλα που έχω κάνει ως αθλήτρια, ήταν ότι είχα βγει, είχα γυρίσει στις 7 το πρωί και στις 8 είχα προπόνηση», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε πως, παρότι είχε πιει, πήγε κανονικά στην προπόνηση, με την ίδια να σκέφτεται ότι δεν θα τα καταφέρει.

«Είχα πιεί κιόλας, και πήγα στην προπόνηση και λέω “τώρα θα πεθάνω”. Είπα στην προπονήτριά μου ότι είχα βγει και είχα ξενυχτήσει γιατί γιόρταζε η αδερφή μου και της είπα να μην με κουράσει. Μια που της το είπα, μια που με πέθανε», ανέφερε.

Παρόλα αυτά, όπως αποκάλυψε, εκείνη την ημέρα η απόδοσή της ήταν απρόσμενα καλή.

«Αλλά, για κάποιο λόγο ήμουν και πάρα πολύ καλή. Είχα πολύ υπερένταση. Τώρα δε θα το έκανα με τίποτα αυτό», πρόσθεσε.

Το απαιτητικό πρόγραμμα της Ευαγγελίας Πλατανιώτη

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη μίλησε και για την καθημερινότητά της, εξηγώντας πως κάνει 8 ώρες προπόνηση την ημέρα.

Μετά την προπόνηση, όπως είπε, παρακολουθεί τα βίντεο από την προσπάθειά της, ώστε να εντοπίζει τι μπορεί να διορθώσει και να βελτιώσει.

Ένα τόσο απαιτητικό πρόγραμμα αφήνει περιορισμένο χρόνο για προσωπική ζωή. Παρόλα αυτά, η ίδια τόνισε πως όταν υπάρχει θέληση, μπορεί να βρεθεί ισορροπία.

«Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που να μπορούν να καταλάβουν το όνειρό σου. Είναι δύσκολο, και για τους δυο είναι δύσκολο. Αν όμως υπάρχει θέληση, το βρίσκεις κάπως», είπε.

