Η Ιωάννα Μαλέσκου εμφανίστηκε ανανεωμένη στην εκπομπή της, με ακόμη πιο κοντά μαλλιά, και δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των συνεργατών της.

Η παρουσιάστρια βγήκε στον αέρα του «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 25 Απριλίου με νέο look, προκαλώντας σχόλια στο πλατό για την αλλαγή στην εικόνα της.

Οι συνεργάτες της τής είπαν ότι της ταιριάζει πολύ το νέο κούρεμα και πως υποστηρίζει τη διαφορετική της εμφάνιση, ωστόσο αναρωτήθηκαν τι κρύβεται πίσω από τις συνεχείς αλλαγές που κάνει το τελευταίο διάστημα.

Η Ιωάννα Μαλέσκου και οι αλλαγές στα μαλλιά της

Όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή, η Ιωάννα Μαλέσκου δεν έχει αλλάξει μόνο το μήκος των μαλλιών της, αλλά και το χρώμα τους μέσα στους τελευταίους μήνες, περνώντας από το ξανθό στο μελαχρινό και στη συνέχεια ξανά σε πιο ανοιχτές αποχρώσεις.

Η ίδια, απαντώντας στα σχόλια, άφησε να εννοηθεί πως οι αλλαγές στην εμφάνισή της δεν είναι απλώς θέμα εικόνας, αλλά συνδέονται και με μια πιο προσωπική διάθεση ανανέωσης.

«Με τις αλλαγές ξέρεις τι γίνεται; Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου. Ό,τι δεν λύνεται κόβεται, αγάπη», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η ατάκα της προκάλεσε αντιδράσεις στο πλατό, καθώς η ίδια έδειξε πως αντιμετωπίζει τις αλλαγές όχι μόνο ως κομμάτι της εξωτερικής της εμφάνισης, αλλά και ως τρόπο να αφήνει πίσω της όσα δεν θέλει να κρατήσει στη ζωή της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



