Κατερίνα Λιόλιου: Η στιγμή που ο «Λογαριασμός» έγινε επιτυχία

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως το κομμάτι αγαπήθηκε πραγματικά από το κοινό σε μια συγκεκριμένη συναυλιακή στιγμή.

25 Απρ. 2026 15:03
Pelop News

Η Κατερίνα Λιόλιου μίλησε για τη στιγμή που το τραγούδι «Λογαριασμός» έγινε επιτυχία, εξηγώντας πως η πορεία του δεν κρίθηκε από τις μουσικές πλατφόρμες ή το βιντεοκλίπ, αλλά από την ανταπόκριση του κοινού σε μία συναυλία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η Χριστίνα Πολίτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, από την εμφάνιση της τραγουδίστριας το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου, η Κατερίνα Λιόλιου αναφέρθηκε στο τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο και αποκάλυψε πότε ένιωσε ότι αγαπήθηκε πραγματικά.

Όπως είπε, ο «Λογαριασμός» έγινε επιτυχία μέσα σε ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στη Λαμία.

 

Τι αποκάλυψε η Κατερίνα Λιόλιου για την προσωπική της ζωή

Η Κατερίνα Λιόλιου για τον «Λογαριασμό»

Η τραγουδίστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι, κατά τη δική της ματιά, η επιτυχία του τραγουδιού δεν ήρθε μέσα από το YouTube, το Spotify ή το βιντεοκλίπ.

«Μεταξύ μας να λέμε αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν έγινε επιτυχία από το YouTube, ούτε από το Spotify, ούτε από τα βιντεοκλίπ. Αυτά είναι δικές μας ματαιοδοξίες καλλιτεχνικές», ανέφερε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι όλα άλλαξαν σε μια συναυλία στη Λαμία, όταν το κοινό έκανε το κομμάτι δικό του.

«Αυτό το τραγούδι έγινε αγαπητό από εσάς σε μία μαγική στιγμή, σε μία συναυλία στη Λαμία, ήταν η στιγμή μας γιατί ήταν η αλήθεια μας και την αλήθεια δεν μπορεί να μας την πειράξει κανένας. Είναι πάντα εκεί να μας θυμίζει ότι τελικά γίνεται, με τον δικό μας τρόπο», είπε η Κατερίνα Λιόλιου.

Κατερίνα Λιόλιου: Ποια είναι η αληθινή ιστορία πίσω από το τραγούδι «Νοικιάστηκε»

Ποιος βρίσκεται πίσω από το τραγούδι

Πίσω από τον «Λογαριασμό» βρίσκεται ο συνθέτης Γιάννης Φακίνος, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Σαλαμίνα και τη Νάξο.

Ο συνθέτης έγινε γνωστός στο ευρύτερο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Voice», ενώ έχει συνεργαστεί με την Κατερίνα Λιόλιου σε αρκετά τραγούδια που κυκλοφορούν από την Panik Platinum.

Ανάμεσα στα κομμάτια που φέρουν την υπογραφή του είναι τα «Σου Έλειψα Ή Όχι», «Για Την Επόμενη», «Το ’Βαλε», «Φερ’ Την Μου Να Την Γνωρίσω», «Γκρεμίστε» και «Τα Φιλιά Μου», τραγούδια που έχουν γνωρίσει σημαντική ανταπόκριση από το κοινό.

