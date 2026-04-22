Με χιούμορ και σαφή διάθεση να κλείσει τη συζήτηση αντέδρασε η Νατάσα Θεοδωρίδου, όταν ρωτήθηκε αν ετοιμάζεται να παντρευτεί, με αφορμή τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για την προσωπική της ζωή.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε κοινή συνέντευξη με τον Σάκη Ρουβά στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου. Την ώρα που συζητούσε με τον ρεπόρτερ για το Πάσχα που πέρασε με τη μητέρα της, δέχτηκε ερώτηση για το αν η οικογένειά της προετοιμάζει το έδαφος και για έναν πιθανό γάμο.

Η αντίδρασή της ήταν άμεση και αποστομωτική, αλλά με χιουμοριστικό ύφος. «Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας. Καλημέρα σας», είπε, θέλοντας να δείξει ότι δεν είχε πρόθεση να συνεχίσει τη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.

Η αμηχανία και η χιουμοριστική συνέχεια

Η κουβέντα, πάντως, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο δημοσιογράφος συνέχισε αναφέροντας ότι διάφορα δημοσιεύματα θέλουν τη Νατάσα Θεοδωρίδου να παντρεύεται στη Δράμα.

Η τραγουδίστρια αντέδρασε με απορία, απαντώντας: «Στην ποια; Στη Δράμα έχουν γεννηθεί οι γονείς μου», δείχνοντας ξανά ότι δεν ήθελε να επιβεβαιώσει τίποτα σχετικό με τα σενάρια που κυκλοφορούν.

Στο ίδιο κλίμα μπήκε και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος παρενέβη με χιούμορ, ρωτώντας τη: «Άρα ο γάμος πρέπει να γίνει στη Δράμα; Γιατί, παντρεύεσαι;». Η Νατάσα Θεοδωρίδου απάντησε επίσης αστειευόμενη: «Εσύ έχεις παντρευτεί νομίζω ε; Κι εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές».

«Σαν τον έρωτα δεν έχει»

Ο Σάκης Ρουβάς θέλησε στη συνέχεια να απομακρύνει τη συζήτηση από το θέμα του γάμου, λέγοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι αν και πότε θα παντρευτεί μια γυναίκα, αλλά αν είναι καλά, χαρούμενη και γεμάτη.

Τότε η Νατάσα Θεοδωρίδου πήρε ξανά τον λόγο και θέλησε να βάλει η ίδια οριστικό τέλος στα σχετικά σενάρια, επιλέγοντας να μιλήσει όχι για γάμο, αλλά για τον έρωτα.

«Ακούστε να σας πω κάτι να το λύσουμε. Σαν τον έρωτα δεν έχει. Ο έρωτας είναι ένα ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε και να το υποδεχόμαστε. Ευχαριστώ», είπε χαρακτηριστικά.

Με αυτή τη φράση, η τραγουδίστρια απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις φήμες που τη θέλουν να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή, επιλέγοντας να δώσει έμφαση μόνο στη σημασία του έρωτα και όχι σε ταμπέλες ή ανακοινώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



