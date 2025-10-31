Ευαγγελισμός Ηρακλείου: Σφυριά, κράνη και αντιασφυξιογόνες μάσκες βρήκε η ΕΛΑΣ στην κατάληψη ΦΩΤΟ

Σε άμεση επιχείρηση τα ξημερώματα της Παρασκευής (31.10.2025), η ΕΚΑΜ πραγματοποίησε έφοδο στον υπό κατάληψη χώρο γνωστό ως «Ευαγγελισμός» στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου εντοπίστηκαν δέκα άτομα και συνελήφθησαν έξι από αυτά, καθώς ταυτοποιήθηκαν ως συμμετέχοντες στην πρόσφατη επίθεση εναντίον του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση: σφυριά, καδρόνια, μάσκες, πλακάτ, αντιασφυξιογόνες μάσκες και κράνη. Οι αστυνομικές δυνάμεις διατήρησαν αποκλεισμένη την περιοχή γύρω από το κτίριο, καθώς υπήρχαν αναφορές για συγκεντρωμένους που φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας.

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν 6 άτομα για την επίθεση σε Βορίδη, έφοδος στον «Ευαγγελισμό» BINTEO

Το περιστατικό στο εστιατόριο είχε σημειωθεί το βράδυ του προηγούμενου Σαββάτου στην περιοχή της πλατείας Πειραιά, πάνω από το λιμάνι, όταν ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο κατάστημα όπου ο κ. Βορίδης γευμάτιζε με την οικογένειά του. Οι δράστες πέταξαν αυγά, καρέκλες, ξύλα, πέτρες και τραπέζια, προκαλώντας πανικό μεταξύ των πελατών· πολλοί αναγκάστηκαν να τρέξουν για να σωθούν, ενώ κάποιοι βοήθησαν τον βουλευτή και την παρέα του να καταφύγουν στο υπόγειο του καταστήματος έως ότου φτάσουν αστυνομικές δυνάμεις. Ζημιές καταγράφηκαν στο εστιατόριο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Οι αρχές ανέφεραν ότι, μετά την επίθεση, υπήρχαν πληροφορίες πως κάποιοι από τους δράστες είχαν βρει καταφύγιο στον «Ευαγγελισμό». Η συγκεκριμένη κατάληψη έχει ιστορικό εντάσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις: είχε εκκενωθεί τον Απρίλιο από αστυνομία, αλλά επιδεικνύεται επανακατάληψη στη συνέχεια.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο κ. Βορίδης ανήρτησε στα social media μήνυμα όπου καταδίκασε την επίθεση, δήλωσε ότι δεν τον φοβίζουν οι δράστες και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το ότι η οικογένειά του —μεταξύ αυτών και η 12χρονη κόρη του— βρέθηκε στον χώρο κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, ενώ η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων στα επεισόδια, καθώς και το ποινικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί για τα ευρήματα της έρευνας εντός της κατάληψης.

