ΕΥΔΑΠ: Αύξηση στα πάγια τέλη από το 2026, τι αλλάζει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Αύξηση στα πάγια τέλη των λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική προτείνει η ΕΥΔΑΠ, με στόχο την αντιμετώπιση της σοβαρής λειψυδρίας και τη χρηματοδότηση μεγάλου επενδυτικού προγράμματος.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, οι χρεώσεις για την οικιακή κατανάλωση νερού παραμένουν αμετάβλητες. Ωστόσο, το μηνιαίο πάγιο τέλος ύδρευσης αυξάνεται κατά 1 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ εισάγεται νέο μηνιαίο τέλος αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Συνολικά, η μέση μηνιαία επιβάρυνση για τα νοικοκυριά εκτιμάται σε 2,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα νέα τέλη αναμένεται να εφαρμοστούν από τις αρχές του 2026, μετά την έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ, και να εμφανιστούν στους τριμηνιαίους λογαριασμούς. Πρόκειται για την πρώτη αναθεώρηση τιμολογίων μετά από 17 χρόνια σταθερότητας, καθώς η τελευταία αλλαγή είχε γίνει το 2008. Κατά την οικονομική κρίση και την περίοδο υψηλού πληθωρισμού μετά την πανδημία, η ΕΥΔΑΠ απορρόφησε τις αυξήσεις κόστους χωρίς μετακύλιση στους καταναλωτές.

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για ευάλωτες ομάδες: Τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες με χαμηλό εισόδημα θα εξαιρεθούν από τις νέες χρεώσεις, με μηδενισμό των παγίων τελών, οδηγώντας σε μείωση των λογαριασμών τους.

Αντίθετα, επιβαρύνσεις αναμένεται να δουν οι μη οικιακοί πελάτες, όπως βιομηχανίες και επιχειρήσεις, με στόχο την προώθηση ορθολογικής κατανάλωσης και την ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης νερού.

Η προσαρμογή συνδέεται με επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για την υδροδότηση της Αττικής, που περιλαμβάνει αντικατάσταση αγωγών, εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας νερού και λυμάτων, καθώς και νέα κέντρα επεξεργασίας λυμάτων για 410.000 κατοίκους της Ανατολικής Αττικής.

Η Αττική αντιμετωπίζει οξύτατη λειψυδρία, με τα αποθέματα στον Μόρνο να έχουν μειωθεί πάνω από 40% σε δύο χρόνια και στην Υλίκη αντίστοιχα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, προωθείται το έργο «Εύρυτος» για αξιοποίηση νερού από τη λίμνη Κρεμαστών.

