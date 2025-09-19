«Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης

Ο ιατροδικαστής Πατρών Ανδρέας Γκότσης τέθηκε σε αργία. Ο συγκεκριμένος επιστήμονας είχε τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του eReportaz.gr δύο είναι οι κύριοι λόγοι:

-Απέδωσε τους θανάτους τριών βρεφών στην υπόθεση Αμαλιάδας σε παθολογικά αίτια ενώ επρόκειτο για δολοφονίες.

-Διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα αρχεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών για θανάτους που είχαν αποδοθεί σε φυσιολογικά αίτια Θυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Γκότσης διέγνωσε ως αιτία θανάτου του μωρού της Κατερίνας που πέθανε το 2021 διαμεση πνευμονίτιδα.

Το ίδιο ακριβώς έγραψε και για τον θάνατο του νεογνού 19 ημερών της Ειρήνης Μουρτζούκου. Και στα δυο δεν υπάρχουν φωτογραφίες από τη νεκροψία νεκροτομή παρά μόνο αυτές που έβγαλε η 25χρονη η οποία παραμένει προσωρινά κρατούμενη για τρεις ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα. Όσον αφορά τον Παναγιωτάκη ο Γκότσης έγραψε ως αιτία θανάτου λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού και εγκολεασμό εντέρου.

Έρευνες για τα «παθολογικά»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα όσον αφορά τους φακέλους υποθέσεων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών μετά τον αιφνίδιο έλεγχο που διενεργήθηκε στην υπηρεσία παρουσία της Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης Βίκυς Γιαβή και του Νίκου Καρακούκη, Διευθυντή των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.

Σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη εκτός από τον Γκότση είχε τεθεί και ο προϊστάμενος Γραμματείας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, Σταύρος Αρβανιτάκης. Και οι δύο είχαν την ευθύνη λειτουργίας της υπηρεσίας στο σύνολό της και κυρίως στα αρχεία των ιατροδικαστικών εκθέσεων, τα οποία βρέθηκαν ελλιπή κατά τον επιτόπιο αιφνιδιαστικό έλεγχο κλιμακίου του υπουργείου Δικαιοσύνης. · Οι υποθέσεις που επανεξετάζονται

Μεταξύ των φακέλων που έχουν ανοίξει εκ νέου, ξεχωρίζουν οι εξής:

· Θάνατος βρέφους 2,5 μηνών το 2013: Οι γονείς κατηγορήθηκαν και στη συνέχεια αθωώθηκαν, με το πόρισμα του Ανδρέα Γκότση να αναφέρει ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

· 2024: Πεντάχρονος με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα. Η γιαγιά κατηγορήθηκε και αθωώθηκε, με το πόρισμα Γκότση να υποστηρίζει ότι το παιδί προκάλεσε μόνος του τα σημάδια.

· Εγκαύματα σε αγόρι με αναπηρία το 2025: Γιατρός είχε υποστηρίξει ότι πρόκειται για κακοποίηση, όμως το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση ανέφερε ότι τα εγκαύματα προκλήθηκαν από τριβή και δεν αποτελούν σημάδια κακοποίησης.

· Θάνατος της Ειρήνης Λαγούδη το 2018.

