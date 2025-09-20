Ευλογιά αιγοπροβάτων: 350 εκατ. ζημιές, 400.000 ζώα χαμένα – Προειδοποιήσεις για κατάρρευση της κτηνοτροφίας

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, με τις απώλειες από την ευλογιά στα αιγοπρόβατα να ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ τη διετία και τον κλάδο να απειλείται με κατάρρευση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), Δημήτρη Μόσχο, περισσότερα από 300.000 ζώα έχουν χαθεί μόνο από την ευλογιά τους τελευταίους 14 μήνες, ενώ το σύνολο των απωλειών από άλλες ζωονόσους φτάνει τα 410.000 ζώα.

«Η ελληνική κτηνοτροφία δεν βρίσκεται πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι, έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει», σημειώνει ο κ. Μόσχος, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες απώλειες.

Οι πληγές των ζωονόσων

Η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών προκάλεσε το καλοκαίρι του 2024 απώλειες 80.000 ζώων, ενώ άλλες 30.000 χάθηκαν από τον καταρροϊκό πυρετό, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ενδημική νόσο. «Οι κτηνοτρόφοι κάνουν μόνοι τους εμβολιασμούς, κανείς δεν έρχεται να μας βοηθήσει», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΕΚ.

Σήμερα, το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο υπολογίζεται σε έξι εκατ. ζώα, αριθμός χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις του ΥΠΑΑΤ που μιλούν για επτά έως οκτώ εκατ.

Πού καταγράφονται νέα κρούσματα

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν στο «μάτι του κυκλώνα», ενώ αυξημένος κίνδυνος καταγράφεται πλέον και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται σε επιφυλακή. Νέα περιστατικά αναφέρονται σε Σέρρες, Κατερίνη, Ημαθία και Θεσσαλονίκη, με διάσπαρτες εστίες σε όλη τη χώρα.

Ο διχασμός για τον εμβολιασμό

Ο ΣΕΚ ζητά καθολικό εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου, όμως το ΥΠΑΑΤ εμφανίζεται διστακτικό, επικαλούμενο πιθανές συνέπειες στις εξαγωγές φέτας, αξίας 78 εκατ. ευρώ. «Δεν μπορεί να κινδυνεύει ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας για τις εξαγωγές φέτας», απαντά ο κ. Μόσχος, τονίζοντας ότι η Ε.Ε. έχει ξεκαθαρίσει πως τα παστεριωμένα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά.

Παρέμβαση Βρυξελλών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επίσημη επιστολή της τον Ιούλιο, κάλεσε την Ελλάδα να εξετάσει σοβαρά τον εμβολιασμό, κρίνοντας ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν αποδίδουν. Ήδη έχουν διατεθεί 500.000 δόσεις εμβολίου και έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την προμήθεια επιπλέον 4 εκατ. δόσεων.

Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία

Όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί, η ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ο καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων του ΑΠΘ, Σπύρος Κρήτας, σημειώνει ότι «ο ιός δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, ούτε παραμένει στο γάλα ή το κρέας των ζώων», υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά την κτηνοτροφία και τις οικονομικές της συνέπειες.

Το μήνυμα του ΣΕΚ είναι ξεκάθαρο: «Χρειάζονται άμεσες πολιτικές αποφάσεις, ρεαλιστικά μέτρα και θάρρος, αλλιώς η ελληνική κτηνοτροφία κινδυνεύει να μην ανακάμψει ποτέ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



