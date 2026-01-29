Ευλογιά αιγοπροβάτων: “Έπεσαν” τα πρώτα πρόστιμα – Σε δύο περιπτώσεις της Δ. Ελλάδας επιβλήθηκαν 20.000 ευρώ

Αποφασισμένη να κάνει πράξη όσα δήλωσε προχθές, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με τον πρωθυπουργό, εμφανίζεται η περιφερειακή αρχή Δυτικής Ελλάδας. Ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για την ευλογιά, σήμερα το μεσημέρι (13.30), με στόχο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στους ελέγχους.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που τα κρούσματα έχουν μειωθεί, είναι κρίσιμο αφενός να υπάρξει αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και αφετέρου να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα παράνομων φορτίων που έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές.

Η σημερινή σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου, πέραν του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια, θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, του ΕΦΕΤ, καθώς και εκπροσώπων της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης θα δοθούν σαφείς οδηγίες, ώστε να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον δραστικό περιορισμό ή ακόμη και την πλήρη εξάλειψη των κρουσμάτων στη Δυτική Ελλάδα εντός του επόμενου διμήνου, με στόχο η περιοχή να καταστεί «καθαρή».

ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου, η Αχαΐα καταγράφεται πολύ χαμηλά στη λίστα των περιοχών όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς υποδηλώνει ότι ενδεχομένως δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Στην περίπτωση της ευλογιάς, οι παραβάσεις αφορούν κατά κύριο λόγο παράνομες μετακινήσεις ζώων, εκμετάλλευση ζώων χωρίς πιστοποιητικά, μη έγκαιρη ενημέρωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας σε περίπτωση κρούσματος, παράνομη βόσκηση και παράνομη ανασύσταση κοπαδιών. Σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, σε περιοχές που πλήττονται από τη νόσο παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στον αριθμό των παραβάσεων και των αντίστοιχων προστίμων που επιβάλλουν οι αντίστοιχες περιφέρειες. Ενδεικτικά, στην Καβάλα έχουν καταγραφεί 44 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ, στη Λάρισα έχουν καταγραφεί 44 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 64.000 ευρώ, στην Ξάνθη με προβλήματα διασποράς υπάρχουν 17 παραβάσεις και 28.000 ευρώ πρόστιμα.

Ασήμαντη επιβολή κυρώσεων καταγράφεται σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, παρά τα διαδοχικά κρούσματα στη συγκεκριμένη ζώνη. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να εξηγήσουν ποιοι κρίκοι στην αλυσίδα των μέτρων βιοασφάλειας έσπασαν, με αποτέλεσμα να καταγραφεί εξάπλωση της ευλογιάς από τη Φωκίδα προς τη Ναυπακτία και την Αχαΐα.

ΦΙΛΙΑΣ

Τη δική του απάντηση σχετικά με το ζήτημα των προστίμων, που εμφανίζουν την Αχαΐα να βρίσκεται αρκετά χαμηλά στη λίστα, έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας.

Ο κ. Φίλιας τόνισε: «Η εικόνα που παρουσιάστηκε αναφορικά με την επιβολή προστίμων είναι προγενέστερη και δεν αντανακλά τη σημερινή κατάσταση. Η έξαρση του ιού στη Δυτική Ελλάδα ξεκίνησε τον Αύγουστο και δεν υπήρξε επαρκής χρόνος ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες, χρονοβόρες διαδικασίες για την επιβολή προστίμων, σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες, όπου ο ιός είχε εμφανιστεί αρκετούς μήνες νωρίτερα και είχαν χρόνο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συγκαταλέγεται στις λίγες της χώρας που έχουν αποστείλει τόσο μεγάλο αριθμό υποθέσεων στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφανθεί για το ποινικό σκέλος.

TA ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σε ό,τι αφορά, πάντως, το ζήτημα των προστίμων, χθες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, στις οποίες επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, με τη διαδικασία να συνεχίζεται.

Οπως αποκάλυψε χθες η εφημερίδα «Πελοπόννησος», έχουν διαβιβαστεί στον εισαγγελέα 17 περιπτώσεις και χθες προστέθηκαν δύο ακόμα με το σύνολο να ανέρχεται στις 19.

Στις δύο από αυτές ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες με το επιβληθέν πρόστιμο να είναι στις 40.000 ευρώ, ενώ λέγεται

ότι σύντομα θα επιβληθεί πρόστιμο και σε 1-2 ακόμα περιπτώσεις.

