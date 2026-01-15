Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς

15 Ιαν. 2026 15:38
Με αφορμή τη διακίνηση ανακριβών και παραπλανητικών ισχυρισμών για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς προχώρησε σε εκτενή διευκρίνιση του πλαισίου, τονίζοντας ότι ο μαζικός εμβολιασμός δεν αποτελεί «εύκολη λύση» και ότι η στρατηγική της χώρας παραμένει η πλήρης εκρίζωση της νόσου.

Όπως επισημαίνεται, η ευλογιά αιγοπροβάτων κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, γεγονός που συνεπάγεται πολιτική μηδενικής ανοχής, υποχρεωτική θανάτωση των κοπαδιών όπου εντοπίζεται κρούσμα, ζώνες προστασίας και επιτήρησης, πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων και απαγόρευση προληπτικού εμβολιασμού.

«Δεν υπάρχει εύκολη λύση με εμβόλια»

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι ο ισχυρισμός περί μαζικού εμβολιασμού ως απλής διεξόδου δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε στην επιστημονική πραγματικότητα. Αντίθετα, ο εμβολιασμός:

  • συνεπάγεται πολυετείς περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο,

  • οδηγεί σε απώλεια του καθεστώτος «Ελεύθερης Χώρας»,

  • επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις εξαγωγές αιγοπρόβειων προϊόντων, όπως η φέτα,

  • και δεν εγγυάται την εκρίζωση της νόσου, καθώς μπορεί να «καλύψει» τη λοίμωξη.

Σύμφωνα με την EFSA, κανένα από τα υπάρχοντα εμβόλια δεν είναι αδειοδοτημένο στην ΕΕ, ενώ η χρήση τους θα επιβάλει άμεσους εμπορικούς περιορισμούς.

Οι 7 απαντήσεις στους βασικούς ισχυρισμούς

  1. «Υπάρχει εύκολη λύση με εμβολιασμό»
    Απορρίπτεται κατηγορηματικά. Η ευλογιά είναι νόσημα κατηγορίας Α, με στρατηγικό στόχο την εκρίζωση, όχι τη διαχείριση ως ενδημικής νόσου.

  2. «Το ΥΠΑΑΤ φοβάται τον εμβολιασμό»
    Το ΥΠΑΑΤ εφαρμόζει επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τα εμβόλια περιέχουν ζωντανό εξασθενημένο ιό και, σε συνθήκες ελλιπούς βιοασφάλειας, ενδέχεται να ενισχύσουν τη διασπορά.

  3. «Υπάρχουν εμβόλια, άρα μπορούσατε να τα φέρετε»
    Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή στην ΕΕ. Η χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων είναι παράνομη.

  4. «Όποιος κάνει μόνος του εμβόλιο βοηθά»
    Η παράνομη χρήση εμβολίων υπονομεύει τον έλεγχο της νόσου, αλλοιώνει την επιδημιολογική εικόνα και επισύρει κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται θανάτωση του κοπαδιού.

  5. «Τα μέτρα απέτυχαν»
    Τα μέτρα εφαρμόζονται πλήρως. Η επιμονή της νόσου συνδέεται με παρανομίες, καθυστερημένες δηλώσεις και παραβίαση βιοασφάλειας.

  6. «Δεν εμβολιάζετε για λόγους ΠΟΠ και επικοινωνίας»
    Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τη δημόσια υγεία, τη βιολογία του ιού και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όχι επικοινωνιακά κριτήρια.

  7. «Δεν δώσατε αποζημιώσεις»
    Έχουν δοθεί:

    • πάνω από 62 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα,

    • 29 εκατ. ευρώ για χαμένο εισόδημα,

    • 7 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες,

    • 70 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές.

«Η παραπληροφόρηση είναι η μεγαλύτερη απειλή»

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι η διασπορά fake news και ανυπόστατων ισχυρισμών αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την αναχαίτιση της νόσου. «Η δαιμονοποίηση των υγειονομικών μέτρων και η άρνηση των επιστημονικών δεδομένων οδηγούν σε ανεξέλεγκτη διασπορά και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα για συνεργασία

Σε αυτή την κρίσιμη φάση, το ΥΠΑΑΤ και η Εθνική Επιτροπή καλούν τους κτηνοτρόφους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν με ειλικρίνεια, να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας και να απορρίψουν την παραπληροφόρηση.

Στόχος παραμένει ένας: η πλήρης εκρίζωση της ευλογιάς και η προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

