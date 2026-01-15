Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
Μηδενική ανοχή, εκρίζωση της νόσου και αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας – Πάνω από 160 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις
Με αφορμή τη διακίνηση ανακριβών και παραπλανητικών ισχυρισμών για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς προχώρησε σε εκτενή διευκρίνιση του πλαισίου, τονίζοντας ότι ο μαζικός εμβολιασμός δεν αποτελεί «εύκολη λύση» και ότι η στρατηγική της χώρας παραμένει η πλήρης εκρίζωση της νόσου.
Όπως επισημαίνεται, η ευλογιά αιγοπροβάτων κατατάσσεται στα νοσήματα Κατηγορίας Α βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, γεγονός που συνεπάγεται πολιτική μηδενικής ανοχής, υποχρεωτική θανάτωση των κοπαδιών όπου εντοπίζεται κρούσμα, ζώνες προστασίας και επιτήρησης, πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων και απαγόρευση προληπτικού εμβολιασμού.
«Δεν υπάρχει εύκολη λύση με εμβόλια»
Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι ο ισχυρισμός περί μαζικού εμβολιασμού ως απλής διεξόδου δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε στην επιστημονική πραγματικότητα. Αντίθετα, ο εμβολιασμός:
-
συνεπάγεται πολυετείς περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο,
-
οδηγεί σε απώλεια του καθεστώτος «Ελεύθερης Χώρας»,
-
επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις εξαγωγές αιγοπρόβειων προϊόντων, όπως η φέτα,
-
και δεν εγγυάται την εκρίζωση της νόσου, καθώς μπορεί να «καλύψει» τη λοίμωξη.
Σύμφωνα με την EFSA, κανένα από τα υπάρχοντα εμβόλια δεν είναι αδειοδοτημένο στην ΕΕ, ενώ η χρήση τους θα επιβάλει άμεσους εμπορικούς περιορισμούς.
Οι 7 απαντήσεις στους βασικούς ισχυρισμούς
-
«Υπάρχει εύκολη λύση με εμβολιασμό»
Απορρίπτεται κατηγορηματικά. Η ευλογιά είναι νόσημα κατηγορίας Α, με στρατηγικό στόχο την εκρίζωση, όχι τη διαχείριση ως ενδημικής νόσου.
-
«Το ΥΠΑΑΤ φοβάται τον εμβολιασμό»
Το ΥΠΑΑΤ εφαρμόζει επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τα εμβόλια περιέχουν ζωντανό εξασθενημένο ιό και, σε συνθήκες ελλιπούς βιοασφάλειας, ενδέχεται να ενισχύσουν τη διασπορά.
-
«Υπάρχουν εμβόλια, άρα μπορούσατε να τα φέρετε»
Δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή στην ΕΕ. Η χρήση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων είναι παράνομη.
-
«Όποιος κάνει μόνος του εμβόλιο βοηθά»
Η παράνομη χρήση εμβολίων υπονομεύει τον έλεγχο της νόσου, αλλοιώνει την επιδημιολογική εικόνα και επισύρει κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται θανάτωση του κοπαδιού.
-
«Τα μέτρα απέτυχαν»
Τα μέτρα εφαρμόζονται πλήρως. Η επιμονή της νόσου συνδέεται με παρανομίες, καθυστερημένες δηλώσεις και παραβίαση βιοασφάλειας.
-
«Δεν εμβολιάζετε για λόγους ΠΟΠ και επικοινωνίας»
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τη δημόσια υγεία, τη βιολογία του ιού και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, όχι επικοινωνιακά κριτήρια.
-
«Δεν δώσατε αποζημιώσεις»
Έχουν δοθεί:
-
πάνω από 62 εκατ. ευρώ για θανατωθέντα ζώα,
-
29 εκατ. ευρώ για χαμένο εισόδημα,
-
7 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες,
-
70 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές.
-
«Η παραπληροφόρηση είναι η μεγαλύτερη απειλή»
Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι η διασπορά fake news και ανυπόστατων ισχυρισμών αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την αναχαίτιση της νόσου. «Η δαιμονοποίηση των υγειονομικών μέτρων και η άρνηση των επιστημονικών δεδομένων οδηγούν σε ανεξέλεγκτη διασπορά και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς», τονίζεται χαρακτηριστικά.
Κάλεσμα για συνεργασία
Σε αυτή την κρίσιμη φάση, το ΥΠΑΑΤ και η Εθνική Επιτροπή καλούν τους κτηνοτρόφους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν με ειλικρίνεια, να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας και να απορρίψουν την παραπληροφόρηση.
Στόχος παραμένει ένας: η πλήρης εκρίζωση της ευλογιάς και η προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.
