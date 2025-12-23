Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 450.000 ζώα θανατώθηκαν – Νέα κρούσματα και σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία

Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα παραμένει η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), συνολικά 450.233 ζώα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έχουν καταγραφεί 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε 2.449 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (12–19 Δεκεμβρίου 2025) εντοπίστηκαν 74 νέα κρούσματα σε 17 Περιφερειακές και Μητροπολιτικές Ενότητες, βάσει εργαστηριακών ελέγχων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπως η Αχαΐα, η Ηλεία και η Αιτωλοακαρνανία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κτηνοτρόφων.

Στον κατάλογο των περιοχών με νέα κρούσματα περιλαμβάνονται επίσης οι ΠΕ Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φωκίδας, καθώς και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Αυστηρά μέτρα μετακινήσεων και σφαγής

Η ΕΕΕΔΕΕ υπενθυμίζει ότι οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς σφαγή πραγματοποιούνται αποκλειστικά με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής Αρχής και με πλήρη υγειονομικά έγγραφα. Παράλληλα, απαγορεύεται πλήρως η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Στις ζώνες όπου ισχύουν περιορισμοί, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, υπό την προϋπόθεση αρνητικού αποτελέσματος PCR (στο σίελο). Επιπλέον, προβλέπεται αυστηρά το μοντέλο «ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή», χωρίς συλλογή ζώων από διαφορετικές μονάδες, καθώς και προκαθορισμένες ημέρες σφαγής, κατά τις οποίες σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιοασφάλεια των μεταφορικών μέσων, με υποχρεωτικό καθαρισμό και απολύμανση πριν και μετά από κάθε μεταφορά, καθώς και στην κατοχή των σχετικών βεβαιώσεων. Παράλληλα, προβλέπονται έλεγχοι από την Αστυνομία και το Λιμενικό, με άμεση επικοινωνία με τις κτηνιατρικές Αρχές και έλεγχο όλων των συνοδευτικών εγγράφων.

Ζωοτροφές και κανόνες βιοασφάλειας

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ζωοτροφών, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι αυτή επιτρέπεται πανελλαδικά, ωστόσο μόνο με αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας. Ενδεικτικά, οι ζωοτροφές πρέπει να προέρχονται από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, να μεταφέρονται μέσω κύριων οδικών αρτηριών χωρίς ενδιάμεσες στάσεις ή εκφορτώσεις, ενώ είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων, η τήρηση αρχείου απολυμάνσεων και η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας μίας χρήσης από οδηγούς και μεταφορείς.

