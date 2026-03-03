Ευλογιά αιγοπροβάτων στη Βαλανιδοράχη Πάργας – Ζώνη καραντίνας 5 χλμ. και έκτακτα μέτρα στην Ήπειρο

Σε συναγερμό βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς προβάτων στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί ζώνη καραντίνας, ενώ εγκρίθηκε έκτακτη δαπάνη για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης.

03 Μαρ. 2026 11:28
Pelop News

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τέθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου έπειτα από την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εφαρμόζουν άμεσα τα προβλεπόμενα περιοριστικά μέτρα.

Το θετικό αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων γνωστοποιήθηκε από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ενώ η νόσος εντοπίστηκε σε απομονωμένη μονάδα περίπου 40 ζώων. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διαπιστωθεί άλλο ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή.

Ήδη από το Σάββατο είχαν τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά μέτρα, ενώ από χθες ενεργοποιήθηκε επισήμως ζώνη καραντίνας ακτίνας πέντε χιλιομέτρων γύρω από την πληγείσα εκτροφή. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται κάθε μετακίνηση και αγοραπωλησία ζώων, προβλέπεται υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και αυστηρός περιορισμός επισκέψεων και μετακινήσεων σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Παράλληλα, σε ζώνη επιτήρησης ακτίνας 20 χιλιομέτρων επιτρέπονται μετακινήσεις ζώων μόνο με ειδική άδεια, ενώ επιβάλλονται αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας και πραγματοποιείται συστηματική καταγραφή και εντατικός έλεγχος όλων των εκτροφών.

Με επείγουσα απόφαση εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 30.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της Περιφέρειας. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη θανάτωση και την επιτόπια υγειονομική ταφή των μολυσμένων ζώων, την καταστροφή υλικών που κρίνονται επικίνδυνα, καθώς και εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Οι υπηρεσίες συνεχίζουν την ιχνηλάτηση της νόσου και τη διερεύνηση της προέλευσης του ιού, ενώ απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους της περιοχής να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα βιοασφάλειας, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή διασπορά.

