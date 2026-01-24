Ευρώπη με όρους
Το κύριο άρθρο της «Π»
Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας δεν μπορεί να είναι «λευκή επιταγή».
Οπως επισημάνθηκε χθες από τον Φρέντη Μπελέρη, η ελληνική μειονότητα παραμένει χωρίς πλήρη δικαιώματα, ενώ ο αυταρχισμός της κυβέρνησης Ράμα υπονομεύει το κράτος δικαίου.
Οι κοινωνίες συνυπάρχουν ειρηνικά, όμως η πολιτική ηγεσία δυναμιτίζει το κλίμα, αγνοώντας ευρωπαϊκούς κανόνες.
Η Ευρώπη είναι επιλογή με όρους: δημοκρατία, σεβασμός μειονοτήτων, θεσμική σοβαρότητα. Χωρίς αυτά, ένταξη δεν νοείται.
