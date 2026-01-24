Ευρώπη με όρους

Το κύριο άρθρο της «Π»

24 Ιαν. 2026 9:00
Pelop News

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας δεν μπορεί να είναι «λευκή επιταγή».

Οπως επισημάνθηκε χθες από τον Φρέντη Μπελέρη, η ελληνική μειονότητα παραμένει χωρίς πλήρη δικαιώματα, ενώ ο αυταρχισμός της κυβέρνησης Ράμα υπονομεύει το κράτος δικαίου.

Οι κοινωνίες συνυπάρχουν ειρηνικά, όμως η πολιτική ηγεσία δυναμιτίζει το κλίμα, αγνοώντας ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η Ευρώπη είναι επιλογή με όρους: δημοκρατία, σεβασμός μειονοτήτων, θεσμική σοβαρότητα. Χωρίς αυτά, ένταξη δεν νοείται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Σε κρίσιμη κατάσταση 6χρονη με εγκεφαλίτιδα από γρίπη – Μάχη στη ΜΕΘ, βελτίωση για 3χρονο αγόρι
11:12 Σίδνεϊ: Πέθανε το 12χρονο αγόρι που δαγκώθηκε από καρχαρία – Συγκλονισμένη η Νέα Νότια Ουαλία
11:10 Βριλήσσια: Καβγάς για δέμα κατέληξε σε παράσυρση υπαλλήλου των ΕΛΤΑ με αυτοκίνητο
11:05 Ξεκίνησε η αναδάσωση στα καμμένα του Γηροκομειού – Την αρχή έκανε η ΝΕΠ
11:00 Κακοκαιρία στην Αττική: Οι δύο φάσεις που «έπνιξαν» τη Γλυφάδα – Τι δείχνει η ανάλυση του Αστεροσκοπείου
10:59 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στα Καλάβρυτα: Στις πίστες του Χιονοδρομικού σαν απλός επισκέπτης ΦΩΤΟ
10:48 Τραμπ και Γροιλανδία: Ανάρτηση με… πιγκουίνο προκαλεί σάλο στα social media
10:36 Νέες ταυτότητες: Πότε θα είναι υποχρεωτικές, τι πληρώνετε και πώς κλείνετε ραντεβού
10:31 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα 5ου ορόφου – Στο νοσοκομείο η 25χρονη ένοικος
10:24 Χιονοθύελλα-μαμούθ στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
10:12 Airbnb 2026: Νέοι αυστηροί περιορισμοί, «κόκκινες» ζώνες και τέλος στη μεταβίβαση της άδειας
10:06 Χωρίς Προαστιακό στο τμήμα Άγιος Ανδρέας–Ρίο: Ακυρώνονται δρομολόγια, με λεωφορεία η μετακίνηση
10:01 Σοβαρό τροχαίο στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νταλίκα συγκρούστηκε με μηχανάκι – Βαριά τραυματισμένος ο οδηγός του δικύκλου ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Αλήθειες στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Μαλλιά «Ελλάδα – Αλβανία: Αλήθειες και Σκιές»: «H διπλωματία δεν είναι προθέσεις»
9:48 Πάτρα: Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή – Τι ισχύει για ωράρια και προσφορές
9:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 2,47 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατ. δικαιούχους έως 30 Ιανουαρίου
9:24 Μυστήριο με τον γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο: Τι έλεγε πριν εξαφανιστεί – Τα μηνύματα που αποκαλύπτονται
9:12 Τριμερείς συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και βομβαρδισμοί στην Ουκρανία: Διπλωματία με το όπλο στο τραπέζι
9:00 Ευρώπη με όρους
8:55 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η δραματική έκκληση της μητέρας – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά» – Σενάρια τρίτου προσώπου και νέα στοιχεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ