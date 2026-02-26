Έβρος: Στα όρια η κατάσταση με τις πλημμύρες – 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό, φόβοι για ρήξη αναχωμάτων

Σε παρατεταμένη κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι περιοχές του Έβρου που πλήττονται από τις πλημμύρες, με τις αρχές να διατηρούν «κόκκινο συναγερμό» έως και την Παρασκευή, καθώς μεγάλος όγκος υδάτων συνεχίζει να πιέζει τα αναχώματα και να απειλεί κατοικημένες ζώνες.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους στα Λάβαρα και σε άλλους παρόχθιους οικισμούς, όπου η ανησυχία για νέα άνοδο της στάθμης παραμένει έντονη. Αν και σε ορισμένα σημεία η στάθμη φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί κοντά στα έξι μέτρα, οι τοπικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και απαιτεί συνεχή επιτήρηση.





Μόνο στην περιοχή του Σουφλίου έχουν πλημμυρίσει περίπου 15.000 στρέμματα, ενώ συνολικά στον Έβρο οι εκτάσεις που έχουν καλυφθεί από νερό ξεπερνούν τα 150.000 στρέμματα. Στον κάμπο κάτω από το Σουφλί η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με καλλιέργειες να έχουν μετατραπεί σε λίμνη και τις ζημιές να θεωρούνται εκτεταμένες. Οι αγρότες εκτιμούν ότι η αποστράγγιση των νερών μπορεί να χρειαστεί ακόμη και δύο μήνες ή περισσότερο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πίεση που ασκείται σε συγκεκριμένα αναχώματα, με τον Δήμο Σουφλίου να εξετάζει τη συνδρομή του στρατού για την ενίσχυσή τους με σάκους άμμου, ειδικά στην περιοχή Τυχερού, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποχώρησης.

Παράλληλα, συνεχίζονται εδώ και περίπου 20 ημέρες αντλήσεις υδάτων μέσα από κατοικημένες περιοχές, ενώ κατασκευάζονται επιπλέον πρόχειρα αναχώματα για την προστασία των οικισμών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παραποτάμιες ζώνες και τα σημεία κοντά σε αναχώματα, καθώς οι συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες και απρόβλεπτες.

Στην ευρύτερη περιοχή έξω από τα Λάβαρα η στάθμη φέρεται να αγγίζει ακόμη και τα επτά μέτρα, με τον βόρειο κόμβο να έχει κλείσει προληπτικά. Οι υπηρεσίες επικεντρώνουν τις προσπάθειες στην αποτροπή εισόδου των υδάτων στους οικισμούς.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι το φαινόμενο επηρεάζεται και από το λιώσιμο των χιονιών στη Βουλγαρία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για φυσική εξέλιξη που, παρά τις παρεμβάσεις της Πολιτικής Προστασίας, ξεπερνά συχνά τις ανθρώπινες δυνατότητες διαχείρισης. Όπως τόνισε, παρατηρούνται σημάδια σταδιακής αποκλιμάκωσης, ωστόσο η κατάσταση εξακολουθεί να απαιτεί επαγρύπνηση.





Ειδικοί επισημαίνουν ότι ενδεχόμενη αστοχία αναχώματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλημμύρα επιπλέον 40.000 στρεμμάτων, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

