Ευρυτανία: Πτώση τζιπ σε γκρεμό, νεκρός 75χρονος ΦΩΤΟ

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, όταν ένα τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Ο 75χρονος οδηγός ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια, ενώ ο δεύτερος επιβάτης, παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να βγει από το όχημα, να φτάσει στο δρόμο και να ζητήσει βοήθεια.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση από το Κλιμάκιο της Φουρνάς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου. Κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, η οποία ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα λίγο μετά τις 09:30 και να απεγκλωβίσουν τον 75χρονο.

