Εξαφάνιση Μαντλίν: Απαλλάχθηκε από κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα ο βασικός ύποπτος

Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν, απαλλάχθηκε από κατηγορίες για διάφορα σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο Μπρούκνερ, όπως μετέδωσε η Daily Mail κρίθηκε σήμερα αθώος σε ξεχωριστές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα, άσχετα με την υπόθεση της μικρής Μαντλίν, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε να αποφυλακιστεί ήδη από το επόμενο έτος.

Christian Brückner, main suspect in Madeleine McCann case, cleared of rape and sex abuse charges in unrelated trial in Germany https://t.co/aCwcZ9vPy6

