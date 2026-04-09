«Εξαφανίστηκαν» επτά ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ερυθραίας, δείτε τι συνέβη

Αξίζει να σημειωθεί πως από τους 24 ποδοσφαιριστές της αποστολής, μόλις δέκα αγωνίζονται σε συλλόγους εντός Ερυθραίας

«Εξαφανίστηκαν» επτά ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ερυθραίας, δείτε τι συνέβη
09 Απρ. 2026 12:49
Pelop News

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στο διεθνές ποδόσφαιρο, καθώς επτά ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ερυθραίας αγνοούνται μετά από επίσημη εκτός έδρας αναμέτρηση.

Οι παίκτες δεν επέστρεψαν με την υπόλοιπη αποστολή στην πατρίδα τους μετά τον αγώνα στην Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη), όπου η ομάδα πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση. Η Ερυθραία επικράτησε με 2-1 εκτός έδρας και συνολικό σκορ 4-1, εξασφαλίζοντας την επιστροφή της στη φάση των ομίλων των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια.

Ωστόσο, η επιτυχία αυτή επισκιάστηκε από την εξαφάνιση των επτά ποδοσφαιριστών, οι οποίοι φέρονται να αποχώρησαν από την αποστολή κατά την επιστροφή μέσω Νότιας Αφρικής. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την τοποθεσία τους, αναφορές κάνουν λόγο για εντοπισμό κάποιων εξ αυτών στη Νότια Αφρική.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένα παρόμοιες περιπτώσεις με αθλητές από την Ερυθραία, οι οποίοι επιλέγουν να μην επιστρέψουν, γεγονός που συνδέεται με τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.

Όπως δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ένας αξιωματούχος της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) «αυτό το περιστατικό είναι ένα μυστήριο. Η Ερυθραία νίκησε την Εσουατίνι στις 31 Μαρτίου στη Λομπάμπα και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι συνέβη στη συνέχεια». Και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι όλοι οι παίκτες έφυγαν από την Εσουατίνι για τη Νότια Αφρική, όπου η ομάδα έκανε στάση. Αλλά όταν η αντιπροσωπεία έφθασε στο Κάιρο, επτά παίκτες αγνοούνταν».

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες, περίπου 80 Ερυθραίοι, οι οποίοι σχετίζονται με το ποδόσφαιρο (παίκτες, προπονητές, αξιωματούχοι) έχουν αυτομολήσει κατά τη διάρκεια αγώνων που διεξάγονται στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τους 24 ποδοσφαιριστές της αποστολής, μόλις δέκα αγωνίζονται σε συλλόγους εντός Ερυθραίας και μόνο τρεις, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός Αμπλελόμ Τεγκλέζκι, έχουν επιστρέψει κανονικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ