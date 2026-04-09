Κρίμα και άδικο για τον κόσμο του Αιγίου

Στο τέλος ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτες του Φώντα Καζακόπουλου, όμως η στεναχώρια ήταν μεγάλη

09 Απρ. 2026 11:23
Pelop News

Απογοητευμένος αποχώρησε ο κόσμος του Παναιγιαλείου από το γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα με τη Ζάκυνθο. Η αιγιώτικη ομάδα έμεινε στο 0-0 και πάνω από 3.000 φίλαθλοι της «Μαύρης Θύελλας» δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως χάθηκε μια τόσο μεγάλη ευκαιρία.

[contaisu_summary]

Στο τέλος, βέβαια, χειροκρότησε τους παίκτες του Φώντα Καζακόπουλου, όμως η στεναχώρια ήταν μεγάλη, καθώς μετά από πολύ καιρό ο Παναιγιάλειος έφτασε τόσο κοντά ώστε να διεκδικήσει την επιστροφή του στις επαγγελματικές Κατηγορίες.

Από τον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής υποβιβάστηκαν Θύελλα, Ερμής Μελιγούς, Πανγυθεατικός, ενώ Πύργος και Ζάκυνθος προκρίθηκαν στην 3η φάση με το πρόγραμμα να έχει ως εξής:

1η αγωνιστική (Κυριακή 26/4): Ζάκυνθος – Πύργος, Εθνικός – Αρης Πετρούπολης.

2η αγωνιστική (Τετάρτη 29/4): Πύργος – Εθνικός, Αρης Πετρούπολης – Ζάκυνθος.

3η αγωνιστική (Κυριακή 3/5): Εθνικός – Ζάκυνθος, Πύργος – Αρης Πετρούπολης.

Τα παιχνίδια του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα και την άνοδο θα πάρουν οι δύο πρώτες ομάδες.

