Εξαγωγές: Στην 8η θέση η Δυτική Ελλάδα με 834 εκατ. ευρώ

Ελλάδα δυστυχώς φαίνεται ότι είναι κυρίως… η Αττική σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, καθώς η εν λόγω περιφέρεια πραγματοποιεί το 55% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της χώρας, ενώ μαζί με δύο ακόμη περιφέρειες, την Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, πραγματοποιούν το 82%.

Αυτό που προκύπτει από τη μελέτη «Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια» για το διάστημα 2020-2024, μελέτη που υλοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) και παρουσιάστηκε την περασμένη Παρασκευή σε ειδική εκδήλωση, καταδεικνύει αφενός την ύπαρξη σημαντικών περιφερειακών ανισοτήτων και αφετέρου την ανάγκη ακόμη μεγαλύτερης αποκέντρωσης σε ό,τι αφορά τη μεταποίηση και μάλιστα αυτής της παραγωγής προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ειδικότερα, η Αττική παρέμεινε και το 2024 η «ατμομηχανή» της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας, με 27,1 δισ. ευρώ (55% μερίδιο), αν και μειωμένες κατά 3,2% σε σχέση με το 2023. Η Κεντρική Μακεδονία σημείωσε ήπια άνοδο (+2,1%), φτάνοντας στα 8,1 δισ. ευρώ, ενώ η Πελοπόννησος εμφάνισε υποχώρηση κατά 3,5%, στα 5,2 δισ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρέθηκε στην 8η θέση, με εξαγωγές συνολικής αξίας 834 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν μόλις στο 1,7% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, ενώ συνεισφέρουν με ποσοστό 9,8% στο τοπικό παραγόμενο ΑΕΠ.

Να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα χρόνια η Δυτική Ελλάδα κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών. Ωστόσο, το 2023 σημείωσε κάμψη κατά 13,0% σε σύγκριση με το 2023, φτάνοντας τα €834,1 εκατ. Συγκεκριμένα, το 2020 οι εξαγωγές της περιοχής αντιστοιχούσαν σε αξία 542,1 εκατ. ευρώ και μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο 76,89%, έφτασαν το 2023 στα 958,9 εκατ. ευρώ, για να πέσουν πάλι το 2024 στα 834,1 εκατ. ευρώ.

Σημαντικότερος κλάδος των τοπικών εξαγωγών είναι τα τρόφιμα (72,1%), ενώ κύριες χώρες προορισμού είναι η Ιταλία (20,1%), η Γερμανία (18,0%) και ακολουθούν πολύ χαμηλότερα η Ρουμανία (8,2%), οι ΗΠΑ (8,1%), η Βουλγαρία (5,6%), η Πολωνία (5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (4,9%), η Ισπανία (3,2%), η Κύπρος (3%) και η Ολλανδία (2,2%).

Το θετικό στοιχείο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι πως έχει θετικό εμπορικό ισοζύγιο κατά 204 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισαγωγές της περιοχής είναι στα 630,1 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας (-33 δις. ευρώ) διαμορφώνεται κυρίως από την Αττική (-30 δις.ευρώ) και από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

