Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η Euronext ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ), με ποσοστό αποδοχής 74,25% – πολύ πάνω από το απαιτούμενο 50%+1 μετοχή.

Συνολικά 1.962 μέτοχοι προσέφεραν 42.953.405 μετοχές, δίνοντας στην Euronext τον πλήρη έλεγχο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η σχέση ανταλλαγής ήταν 0,050 νέα μετοχή Euronext για κάθε μετοχή ΕΧΑΕ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συμφωνία «μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών», τονίζοντας ότι:

Αναβαθμίζει μια κρίσιμη εθνική υποδομή

Είναι απόλυτα συμβατή με την ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών

Δίνει πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα και διεθνή κεφάλαια

Αποτελεί «τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης» στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Από τις 24 Νοεμβρίου 2025 οι νέες μετοχές της Euronext που αντιστοιχούν στις ΕΧΑΕ θα εισαχθούν ταυτόχρονα στα χρηματιστήρια του Άμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας και του Παρισιού, ενώ θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται και στην Αθήνα.

Η συναλλαγή ολοκληρώνεται δέκα χρόνια μετά το ιστορικό κλείσιμο του ΧΑ το 2015 και σηματοδοτεί την πλήρη ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στον μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό όμιλο.

