Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε υπάλληλο περιπτέρου κατά τη διάρκεια ληστείας

Στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε αυτοβούλως ένας 24χρονος, δηλώνοντας ότι είναι ο δράστης της αιματηρής ληστείας που είχε σημειωθεί σε περίπτερο στα Εξάρχεια, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 50χρονος υπάλληλος.

24 Απρ. 2026 11:10
Pelop News

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρουσιάστηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 24 Απριλίου ένας 24χρονος, ο οποίος δήλωσε στις αρχές ότι είναι ο δράστης της αιματηρής ληστείας που είχε γίνει σε περίπτερο στα Εξάρχεια, στις 13 Απριλίου 2026.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο υπάλληλος του περιπτέρου τραυματίστηκε με μαχαίρι στον μηρό, την ώρα που προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη.

Το χρονικό της επίθεσης στο περίπτερο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα έγιναν λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, σε περίπτερο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας.

Ο 24χρονος φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από το περίπτερο, όμως έγινε αντιληπτός από τον 50χρονο υπάλληλο. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να τον συγκρατήσει, αλλά ο δράστης τον χτύπησε με μαχαίρι στον μηρό και στη συνέχεια διέφυγε.

Αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ στον τραυματία

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο 50χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, είχε έντονη αιμορραγία.

Οι αστυνομικοί του έκαναν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρχών, μετά την αυτοβούλως εμφάνιση του 24χρονου στη ΓΑΔΑ.

