Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε υπάλληλο περιπτέρου κατά τη διάρκεια ληστείας
Στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε αυτοβούλως ένας 24χρονος, δηλώνοντας ότι είναι ο δράστης της αιματηρής ληστείας που είχε σημειωθεί σε περίπτερο στα Εξάρχεια, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 50χρονος υπάλληλος.
Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής παρουσιάστηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 24 Απριλίου ένας 24χρονος, ο οποίος δήλωσε στις αρχές ότι είναι ο δράστης της αιματηρής ληστείας που είχε γίνει σε περίπτερο στα Εξάρχεια, στις 13 Απριλίου 2026.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο υπάλληλος του περιπτέρου τραυματίστηκε με μαχαίρι στον μηρό, την ώρα που προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη.
Διαβάστε επίσης: Άγιος Δημήτριος: Ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα – Η ομολογία και το κρυμμένο μαχαίρι
Το χρονικό της επίθεσης στο περίπτερο
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα έγιναν λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα, σε περίπτερο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας.
Ο 24χρονος φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από το περίπτερο, όμως έγινε αντιληπτός από τον 50χρονο υπάλληλο. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να τον συγκρατήσει, αλλά ο δράστης τον χτύπησε με μαχαίρι στον μηρό και στη συνέχεια διέφυγε.
Αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ στον τραυματία
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο 50χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, είχε έντονη αιμορραγία.
Οι αστυνομικοί του έκαναν τουρνικέ για να σταματήσουν την αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρχών, μετά την αυτοβούλως εμφάνιση του 24χρονου στη ΓΑΔΑ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News