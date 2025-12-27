Έξαρση γρίπης Α (Η3Ν2) στα παιδιά: Αυξημένες νοσηλείες – Ποιες ομάδες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Σημαντική άνοδο παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά γρίπης στα παιδιά, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία να δέχονται αυξημένη πίεση, καθώς το στέλεχος γρίπης Α (Η3Ν2 – στέλεχος Κ) εμφανίζει υψηλή μεταδοτικότητα και συχνά πιο βαριά συμπτωματολογία.

Όπως εξήγησε η παιδίατρος του Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, Αρετή Μανιώτη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. «Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται βρέφη κάτω των 6 μηνών, έγκυες, ανοσοκατεσταλμένοι και παιδιά με χρόνια νοσήματα, όπως άσθμα και παχυσαρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καταγράφεται συνύπαρξη και άλλων λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως Covid-19, αλλά και περιστατικά γαστρεντερίτιδας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα υγείας.

Ο ρόλος του αντιγριπικού εμβολίου

Η κ. Μανιώτη τόνισε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο επικαιροποιείται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ώστε να καλύπτει τα στελέχη που αναμένεται να επικρατήσουν. Όπως εξήγησε, μετά τον εμβολιασμό χρειάζονται περίπου 10–15 ημέρες για την παραγωγή αντισωμάτων, τα οποία προσφέρουν ακόμη και διασταυρούμενη ανοσία απέναντι σε μεταλλαγμένα στελέχη.

«Ακόμη και αν κάποιος νοσήσει, η πορεία της νόσου είναι συνήθως πιο ήπια και μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία του εμβολίου εξασθενεί μετά από 6 έως 12 μήνες και απαιτείται ετήσια επανάληψη.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται από την ηλικία των 6 μηνών και άνω, ενώ για τα μικρότερα βρέφη ιδιαίτερη σημασία έχει η προστασία μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος. «Όταν υπάρχει βρέφος κάτω των 6 μηνών στο σπίτι, εμβολιάζονται όλοι γύρω του. Αυτό το λέμε cocooning ανοσίας», σημείωσε.

Υγιεινή, διατροφή και ο ρόλος του ύπνου

Η παιδίατρος επανέλαβε τη σημασία βασικών κανόνων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η κάλυψη στόματος και μύτης με τον αγκώνα, ο καλός αερισμός των χώρων και η αποφυγή κοινωνικών επαφών όταν υπάρχουν συμπτώματα.

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε για την υπερβολική αποστείρωση, επισημαίνοντας ότι «ένα ανοσοποιητικό που δεν “εκπαιδεύεται” σωστά συνδέεται με αυξημένα ποσοστά αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων».

Σε ό,τι αφορά τη διατροφή των εορτών, συνέστησε μέτρο χωρίς ακραίες απαγορεύσεις, ενώ υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο του ύπνου. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας χρειάζονται 10–12 ώρες ύπνου ημερησίως και οι έφηβοι τουλάχιστον 8 ώρες, καθώς «κατά τη διάρκεια του ύπνου ενισχύεται το ανοσοποιητικό, παράγονται αντισώματα και μειώνονται οι φλεγμονές».

Τέλος, επεσήμανε ότι το αυξημένο στρες και η έλλειψη ύπνου ανεβάζουν τα επίπεδα κορτιζόλης, αποδυναμώνοντας την άμυνα του οργανισμού.

