Εξάρθρωση διασυνοριακής συμμορίας που έκλεβε ρούχα: Οκτώ συλλήψεις σε Αττική και Τίρανα

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στην Ελλάδα και την Αλβανία εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικές κλοπές μεγάλων ποσοτήτων ενδυμάτων από εμπορικά καταστήματα της Αττικής και στη συνέχεια τα διοχέτευαν προς πώληση στα Τίρανα.

Η επιχείρηση, που έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής με τη συνδρομή των αλβανικών αστυνομικών αρχών. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα ηλικίας 33 έως 63 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται ακόμη τέσσερα μέλη του κυκλώματος.

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και αποδοχής-διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν 54χρονη αλλοδαπή, η οποία συντόνιζε τις ενέργειες και είχε την ευθύνη μεταφοράς των κλοπιμαίων. Στην οργάνωση συμμετείχαν συνολικά πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας. Το κύκλωμα λειτουργούσε με δύο ξεχωριστές ομάδες: η μία δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα για τη διάπραξη των κλοπών και η άλλη στην Αλβανία για την παραλαβή και τη διάθεση των ρούχων μέσω καταστήματος στα Τίρανα.

Οι δράστες συγκεντρώνονταν αρχικά στον Ταύρο για τον σχεδιασμό και στη συνέχεια μετακινούνταν με εννέα ενοικιαζόμενα «επιχειρησιακά» οχήματα προς τα καταστήματα-στόχους. Προτιμούσαν εμπορεύματα χωρίς αντικλεπτικά συστήματα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση χρησιμοποιούσαν ειδική ηλεκτρονική συσκευή και ισχυρούς μαγνήτες για την αφαίρεσή τους. Τα κλοπιμαία αποθηκεύονταν προσωρινά σε αποθήκη στα Πετράλωνα και κατόπιν μεταφέρονταν με υπεραστικά λεωφορεία στην Αλβανία.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και στην αποθήκη κατασχέθηκαν 71.420 ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός κλοπιμαίων ρούχων, ηλεκτρονικές συσκευές, επτά μαγνήτες και μία ειδική συσκευή αφαίρεσης αντικλεπτικών ετικετών. Στο κατάστημα των Τιράνων βρέθηκαν εκατοντάδες ενδύματα με ελληνικές ετικέτες και τιμές σε ευρώ.

Από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 14 κλοπές σε καταστήματα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και στο κέντρο της Αθήνας. Αρκετοί από τους κατηγορούμενους εμπλέκονται και σε παλαιότερες υποθέσεις παρόμοιου τύπου, ενώ ορισμένοι χρησιμοποιούσαν πολλαπλές ταυτότητες για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

