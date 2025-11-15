Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση-«μαμούθ» με τηλεφωνικές απάτες σε όλη τη χώρα: 45 συλλήψεις, λεία 7,6 εκατ. ευρώ ΦΩΤΟ

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε αποσπάσει περισσότερα από 7,6 εκατομμύρια ευρώ μέσω τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, με δράση σε όλη τη χώρα.

Στην τεράστια επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε οκτώ περιοχές, συμμετείχαν περισσότεροι από 400 αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν 45 άτομα και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 96.

Η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2023, πραγματοποιώντας 1.089 επιβεβαιωμένες απάτες, με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται πολλαπλάσιος. Τα μέλη τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, παριστάνοντας λογιστές, υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών ή αστυνομικούς, και με διάφορα προσχήματα αποσπούσαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, χρήματα ή τιμαλφή.

Οι αρχές διαπίστωσαν πως πολλά από τα θύματα υπέστησαν σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις, ενώ αρκετοί δεν κατήγγειλαν ποτέ το περιστατικό, είτε από φόβο είτε από ντροπή.

Το «αρχηγείο» στο Ζευγολατιό Κορινθίας

Σύμφωνα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση είχε κεντρικό αρχηγείο-τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας, το οποίο λειτουργούσε ως κέντρο συντονισμού αλλά και καταφύγιο για τα μέλη.

Από εκεί, δεκάδες τηλεφωνητές πραγματοποιούσαν περισσότερες από 40 κλήσεις την ημέρα, χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας και ειδικά λογισμικά για να καλύπτουν τα ίχνη τους.

Παράλληλα, υπήρχαν παράλληλα επιχειρησιακά κέντρα σε Αγία Βαρβάρα, Αχαρνές, Ζεφύρι και Άνω Λιόσια, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός των αρχηγικών μελών.

Ο τρόπος δράσης

Η οργάνωση προσαρμοζόταν κάθε φορά στις συνθήκες της αγοράς, εκμεταλλευόμενη τις επιδοτήσεις, τα επιδόματα ή άλλες κυβερνητικές εξαγγελίες για να πείθει τα θύματα ότι δικαιούνται χρήματα.

Τα μέλη συστήνονταν:

ως υπάλληλοι φορέων που επιστρέφουν χρήματα ή τιμολόγια,

ως λογιστές – φοροτεχνικοί που διεκπεραιώνουν επιδοτήσεις,

ή ακόμη και ως αστυνομικοί, πείθοντας τα θύματα να «παραδώσουν» τιμαλφή για να συλληφθούν δήθεν απατεώνες.

Άλλες φορές αναρτούσαν ψεύτικες αγγελίες για πωλήσεις οχημάτων ή μηχανημάτων σε χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές που ποτέ δεν επέστρεφαν.

Δίκτυο με ιεραρχία και τεχνογνωσία

Η εγκληματική δομή είχε σαφή ιεραρχία:

στην κορυφή, ο διευθύνων και οι βοηθοί του, μέλη της ίδιας οικογένειας,

ενδιάμεσα, οι επικεφαλής ομάδων, τηλεφωνητές και στρατολογητές τραπεζικών στοιχείων,

στη βάση, τα λεγόμενα «money mules», άτομα που παραχωρούσαν τις τραπεζικές τους κάρτες και στοιχεία e-banking έναντι αμοιβής 300–800 ευρώ.

Τα ευρήματα

Σε 73 έρευνες που έγιναν σε 8 καταυλισμούς και σπίτια σε Ζευγολατιό, Κόρινθο, Αττική και άλλες περιοχές, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

38.564 ευρώ, 1.100 λίρες Αγγλίας και 13 δολάρια ΗΠΑ,

ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης,

όπλα, ρόπαλα, σιδερογροθιές και συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης,

23 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 116 κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός καταγραφής εικόνας,

10 αυτοκίνητα και 4 μοτοσικλέτες,

καθώς και πλήθος εγγράφων, σφραγίδων και κοσμημάτων.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος των 45 συλληφθέντων και των υπόλοιπων μελών σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία για:

εγκληματική οργάνωση, απάτες με υπολογιστή, κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών, και άλλες συναφείς κατηγορίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό επιπλέον μελών και θυμάτων.

